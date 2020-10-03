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Maske takmayanlara ceza yağdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2020 09:32 | Son Güncelleme

Bursa’da jandarma ekipleri, denetledikleri bin 407 iş yeri ve umuma açık alanda sosyal mesafe ve maske kurallarına uymayan vatandaşlara toplam 56 bin 460 lira ceza kesti.Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında 73 berber, kuaför ve güzellik salonu, 1 alışveriş merkezi, 59 ticari taksi, 2 taksi durağı, 6 pazar yeri, 187 şehiriçi ve şehirler arası toplu ulaşım aracı, 389 kahvehane, 5 hamam, sauna, kaplıca ve kapalı yüzme havuzu, 266 lokanta, restoran, kafe, 2 spor merkezi, 74 sahil bandı, park, piknik ve mesire yerleri, 26 konaklama tesisi, 48 çay bahçesi, 11 dernek lokali, 11 nikah ve düğün yeri, 15 internet kafe,salon ve elektronik oyun yerleri, 1 lunapark ve tematik park, 1 ganyan bayi, 220 cami ve 10 halı saha denetlendi.Denetlemeler sonucunda ticarî taksilere 7 bin 410, şehiriçi ve şehirlerarası toplu ulaşıma 4 bin 500 lira, kahvehane ve kıraathanelere 17 bin 100, lokanta, restoran ve kafelere bin 800, internet kafe ve elektronik oyun yerlerine 3 bin 150, halı sahalara 3 bin 150 lira olmak üzere toplam 56 bin 460 lira cezaî müeyyide uygulandı.

Bursa’da jandarma ekipleri, denetledikleri bin 407 iş yeri ve umuma açık alanda sosyal mesafe ve maske kurallarına uymayan vatandaşlara toplam 56 bin 460 lira ceza kesti.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında 73 berber, kuaför ve güzellik salonu, 1 alışveriş merkezi, 59 ticari taksi, 2 taksi durağı, 6 pazar yeri, 187 şehiriçi ve şehirler arası toplu ulaşım aracı, 389 kahvehane, 5 hamam, sauna, kaplıca ve kapalı yüzme havuzu, 266 lokanta, restoran, kafe, 2 spor merkezi, 74 sahil bandı, park, piknik ve mesire yerleri, 26 konaklama tesisi, 48 çay bahçesi, 11 dernek lokali, 11 nikah ve düğün yeri, 15 internet kafe,salon ve elektronik oyun yerleri, 1 lunapark ve tematik park, 1 ganyan bayi, 220 cami ve 10 halı saha denetlendi.
Denetlemeler sonucunda ticarî taksilere 7 bin 410, şehiriçi ve şehirlerarası toplu ulaşıma 4 bin 500 lira, kahvehane ve kıraathanelere 17 bin 100, lokanta, restoran ve kafelere bin 800, internet kafe ve elektronik oyun yerlerine 3 bin 150, halı sahalara 3 bin 150 lira olmak üzere toplam 56 bin 460 lira cezaî müeyyide uygulandı.

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