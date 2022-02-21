Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Maske zorunluluğu ne zaman kalkacak?

Koronavirüsün patlak vermesi ile hayatımıza entegre olan maskelerin ne zaman kalkacağı merak konusuydu. Konuyla alakalı açıklama yapan Bakan Koca önümüzdeki haftayı işaret etti ve gün verdi. Peki maske zorunluluğu kalkıyor mu? İşte ayrıntılar...

MASKE ZORUNLULUĞU KALKIYOR MU?

Kabine Toplantısı sonrası Bakan Koca'dan milyonları ilgilendiren önemli açıklamalar geldi. Bakan Koca, salgınla mücadelede yeni dönem için bir hafta sonrayı işaret etti. Konuyla alakalı açıklama yapan Bakan Koca, "Gelecek hafta çarşamba veya perşembe günü bir basın toplantımız olacak. Salgınla mücadelede geldiğimiz noktayı ve bundan sonra neler yapılacağına ilişkin süreci anlatacağız. Maskelerin ne zaman çıkacağı konusu da dahil olmak üzere bundan sonra neler yapılacağını net bir şekilde ifade edeceğiz." diye konuştu.

"YATIŞLAR YÜZDE 28-30 KADAR AZALDI"

Bakan Koca, vaka sayılarının bir sonraki haftadan itibaren azalacağı öngörüsünde bulunarak, “Vaka sayısı geçen hafta sonu itibarıyla pikini yapmış oldu. Önümüzdeki hafta daha aşağı doğru düşeceğini tahmin ediyoruz. Hastaneye yatışlar yüzde 28-30 kadar azaldı. Yoğun bakıma yatış da yüzde 15 oranında azaldı. Önümüzdeki 2-3 hafta içinde belirgin düşeceğini düşünüyoruz." dedi.

20 ŞUBAT VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Bilindiği üzere vaka sayıları 100 bine ulaşmıştı. Geçtiğimiz gün açıklanan koronavirüs tablosunda test sayısı 440 bin 183, vaka sayısı 70 bin 355 olarak açıklandı. Vefat sayısı ise 263 oldu.



