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Maske zorunluluğu kalktı mı? Maske takmamak serbest mi?

02.03.2022 22:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2 Mart 2022 Çarşamba günü gerçekleştirilen Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından, toplantıda alınan kararları vatandaşlarla paylaştı. Söz konusu toplantıda, pandemiyle birlikte hayatımıza giren maske takma zorunluluğu hakkında milyonlarca kişiyi yakından etkileyecek önemli karar alındı. Peki maske zorunluluğu kalktı mı? Maske takmamak serbest mi?

Maske zorunluluğu kalktı mı? Maske takmamak serbest mi?

Bakan Koca, maske kısıtlaması hakkında alınan kararı Bilim Kurulu Toplantısı'ndan sonra vatandaşlarla paylaştı. Açık, kapalı alanlarda ve toplu taşımalarda maske kullanım konusunda alınan kararı kamuouyuna aktaran Bakan Koca aynı zamanda HES kodu ile ilgili de açıklama yaptı. Maske zorunluluğu kalktı mı? İşte detaylar...

Maske zorunluluğu kalktı mı? Maske takmamak serbest mi?

MASKE ZORUNLULUĞU KALKTI MI?

Bakan Koca, açık havada maske kullanmanın artık zorunlu olmadığını açıkladı. Kapalı ortamlarda ise havalandırmanın yeterli olduğu durumlarda mesafe kuralına da uyulduğu takdirde maske zorunlu olmayacak. Toplu taşımada maske kullanımıyla alakalı açıklama yapan Bakan Koca, "Uçak, otobüs, sinema, okullar gibi kapalı alanlarda maskelere devam edeceğiz. Kapalı alan olup maskeler korunuyorsa maskeyi takmak şart değil diyoruz." dedi.

Maske zorunluluğu kalktı mı? Maske takmamak serbest mi?

HES KODU UYGULAMASI KALKTI

HES kodu uygulamasının kaldırıldığı, artık kullanılmayacağı açıklandı. Öte yandan hastalık belirtilerine sahip olmayan kişilerden test yaptırmaları istenmeyecek. Okullarda 2 vaka çıkarsa sınıfın kapatılması şeklindeki uygulamaya olmayacak. Pozitif çıkan öğrenci izole edilecek ve eğitim devam edecek.

Vaka sayılarında düşüş görüleceğini kaydeden Bakan Koca, “Vaka sayısı geçen hafta sonu itibarıyla pikini yapmış oldu. Önümüzdeki hafta daha aşağı doğru düşeceğini tahmin ediyoruz. Hastaneye yatışlar yüzde 28-30 kadar azaldı. Yoğun bakıma yatış da yüzde 15 oranında azaldı. Önümüzdeki 2-3 hafta içinde belirgin düşeceğini düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.


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