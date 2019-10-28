HABER

Maskeli bıçaklı gasp kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 28.10.2019 10:11 | Son Güncelleme

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde maske takıp bıçakla etkisiz hale getirdiği kasiyerden 610 lira para gasp eden şahıs polis tarafından yakalandı.

Maskeli bıçaklı gasp kamerada

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde maske takıp bıçakla etkisiz hale getirdiği kasiyerden 610 lira para gasp eden şahıs polis tarafından yakalandı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre, 23 Ekim Çarşamba günü saat 22.00 sıralarında İstiklal Mahallesi Girne Caddesinde bulunan markete gelen yüzü maskeli ve elinde bıçak olan bir kişi, kasiyeri ölümle tehdit edip 610 lira parayı alarak kayıplara karıştı.
Kasiyer gasp yapan şahıs kaçtıktan sonra hemen polisi arayarak durumu bildirdi. Olay yerine gelen polis güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek zanlıyı bulmak için çalışma başlattı.
Tufanbeyli İlçe Emniyet Amiri tarafından zanlının yakalanması için özel ekip kuruldu. Özel ekip yaptığı çalışma sonunda zanlının B.Ç.(30) isimli şahıs olduğu tespit edildi. Daha sonra evine düzenlenen operasyonla yakalanan B.Ç.’nin gasp ettiği paranın 510 lirası bahçedeki poşette bulundu.
Şüpheli şahıs emniyete getirilip yapılan sorgusunda olayı kendisinin gerçekleştirdiğini maske ve bıçağı sobada yaktığını söylediği öğrenildi. Sobayı kontrol eden polis, yanmış bıçak ve maskeyi buldu. Zanlı sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Maskeli bıçaklı gasp kamerada

PARTNERBu araçlara gözleri gibi bakıyorlar...Bu araçlara gözleri gibi bakıyorlar...
Mantardan zehirlenen kadın, hastanede öldüMantardan zehirlenen kadın, hastanede öldü
İntihara kalkışan kadını polis kurtardıİntihara kalkışan kadını polis kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Selda Bağcan'ın fotoğrafına yorum yazdı! Alay konusu oldu

Selda Bağcan'ın fotoğrafına yorum yazdı! Alay konusu oldu

Rusya'dan 'Bağdadi' açıklaması: Şüphe uyandırıyor

Rusya'dan 'Bağdadi' açıklaması: Şüphe uyandırıyor

Acun Ilıcalı kızı Melisa'nın doğum gününü kutladı!

Acun Ilıcalı kızı Melisa'nın doğum gününü kutladı!

Soma'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Soma'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

İran'dan ABD'ye şaşırtan tepki: Kendi yaratığınızı öldürdünüz

İran'dan ABD'ye şaşırtan tepki: Kendi yaratığınızı öldürdünüz

Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonda 'Kayla Mueller' detayı

Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonda 'Kayla Mueller' detayı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yazılım mühendisinin sır ölümü!

Yazılım mühendisinin sır ölümü!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Şule Çet davasında adli tıp uzmanından çarpıcı sözler

Şule Çet davasında adli tıp uzmanından çarpıcı sözler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yargıtay’dan herkesi ilgilendiren karar: Dava ihbarnamesi kapıya aslınca tebliğ edilmiş sayılacak

Yargıtay'dan emsal karar! Herkesi ilgilendiriyor!

10 günde 5 araç çalan hırsızları koldaki dövme yakalattı

Her şeyi zanlının dövmesi ele verdi!

Ankara'da dehşet anları! Kalabalığın arasına daldı, abisini aracın altında 1 kilometre sürükledi! !

Öz abisini aracın altında 1 kilometre sürükledi!

Çorum’da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

Çorum’da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

Giresun'da korkunç yangın! Baba ve oğlu yanarak can verdi!

Baba ve oğlu yanarak can verdi!

Hakkari Yüksekova'da ev inşaatında çökme: 7 yaralı

Ev inşaatında çökme: 7 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.