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Masterchef 2022 takımlar nasıl oldu? Masterchef mavi takım, kırmızı takım kaptanı kim oldu?

23.08.2022 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masterchef takımlarının nasıl olduğu ve takım kaptanları merak konusu oldu. Bilindiği üzere Masterchef Türkiye'nin 2022 sezonunda ana kadro mücadeleleri sona ermişti ve finalistler ile yedek yarışmacılar belli olmuştu. Masterchef'in son bölmünde ise takım kaptanları seçildikten sonra mavi ve kırmızı takım oluşturuldu. Peki masterchef mavi, kırmızı takım kaptanı kim oldu? Masterchef 2022 takımlar nasıl olu? İşte merak edilenler....

Masterchef 2022 takımlar nasıl oldu? Masterchef mavi takım, kırmızı takım kaptanı kim oldu?

Masterchef Türkiye'nin yeni sezon heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Masterchef'in ana kadro yarışmacılarının belli olmasıyla gözler takım oyunlarına çevrildi. Peki Masterchef mavi takım kaptanı kim oldu? Masterchef kırmızı takım kaptanı kim oldu? İşte Masterchef Türkiye 2022 takımlar ve kaptanları...

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MASTERCHEF TÜRKİYE KİM KAPTAN OLDU?

Masterchef' te kaptan olabilmek için yarışmacılar kıyasıya bir mücadele verdi. Yapılan tadımların ardından Masterchef takım kaptanları belli oldu.

Mavi takımın kaptanı Yağız,

Kırmızı takımın kaptanı ise Serpilay oldu.

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MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

Masterchef'te kaptanlık oyunu ile berber takım kaptanları seçildi. Takım kaptanları ise kendi kadrolarını oluşturdu.

Masterchef'te takımlar şu şekilde oluştu;

MAVİ TAKIM

Yağız (Takım kaptanı)

Metin

Çağatay

Gamze

Onur

Tayfun

Burak

Şeyma

mavi takım

KIRMIZI TAKIM

Serpilay (Takım kaptanı)

Melih

Büşra

Kıvanç

Dilan

Barış

Ayaz

Kaan

Fatmanur

kırmızı takım mc

MASTERCHEF 2022 KİMLER ANA KADROYA GİRDİ?

Yarışmanın ilk turunda ana kadroya seçilen isimler şöyle;

Metin, Gamze, Onur, Çağatay, Şeyma, Melih, Büşra, Fatmanur, Tayfun, Yağız, Burak, Kaan, Burak Kaya, Dilan, Barış, Kıvanç, Ayaz ve Serpilay.

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