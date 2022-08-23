Masterchef 2022 takımlar nasıl oldu? Masterchef mavi takım, kırmızı takım kaptanı kim oldu?

Masterchef Türkiye'nin yeni sezon heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Masterchef'in ana kadro yarışmacılarının belli olmasıyla gözler takım oyunlarına çevrildi. Peki Masterchef mavi takım kaptanı kim oldu? Masterchef kırmızı takım kaptanı kim oldu? İşte Masterchef Türkiye 2022 takımlar ve kaptanları...
Masterchef' te kaptan olabilmek için yarışmacılar kıyasıya bir mücadele verdi. Yapılan tadımların ardından Masterchef takım kaptanları belli oldu.
Mavi takımın kaptanı Yağız,
Kırmızı takımın kaptanı ise Serpilay oldu.
Masterchef'te kaptanlık oyunu ile berber takım kaptanları seçildi. Takım kaptanları ise kendi kadrolarını oluşturdu.
Masterchef'te takımlar şu şekilde oluştu;
Yağız (Takım kaptanı)
Metin
Çağatay
Gamze
Onur
Tayfun
Burak
Şeyma
Serpilay (Takım kaptanı)
Melih
Büşra
Kıvanç
Dilan
Barış
Ayaz
Kaan
Fatmanur
Yarışmanın ilk turunda ana kadroya seçilen isimler şöyle;
Metin, Gamze, Onur, Çağatay, Şeyma, Melih, Büşra, Fatmanur, Tayfun, Yağız, Burak, Kaan, Burak Kaya, Dilan, Barış, Kıvanç, Ayaz ve Serpilay.
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