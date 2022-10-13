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MasterChef'in çekildiği Etimesgut'un Belediye Başkanı Enver Demirel kimdir? Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel'in biyografisi!

13.10.2022 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye'nin 13 Ekim 2022 Perşembe günü ekrana gelecek olan 100. bölümü Başkent Ankara'nın Etimesgut ilçesinde çekildi. MasterChef'in 100. bölüm fragmanın Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel'in görülmesi sonrası birçok kişi internette araştırma yapmaya başladı. Peki, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı MasterChef'e konuk olan Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel kimdir? İşte Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel'in biyografisi...

MasterChef'in çekildiği Etimesgut'un Belediye Başkanı Enver Demirel kimdir? Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel'in biyografisi!

MasterChef Türkiye'nin 100. bölüm çekimleri Ankara'nın Etimesgut ilçesinde gerçekleştirildi. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı MasterChef'in 100. bölüm fragmanı sonrası birçok kişi arama motorlarında Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel ile ilgili araştırma yapıyor. MasterChef'e konuk olan Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel merak konusu oldu. İşte Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel'in hayatı ve biyografisi...

ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANI ENVER DEMİREL KİMDİR?

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel 1961'de Başkent Ankara'nın Etimesgut ilçesi Aşağı Yurtçu Mahallesi'nde dünyaya geldi.

Enver Demirel ilk ve ortaöğrenimini bu ilçede bitirmiştir. serbest muhasebecilik, mali müşavirlik ve serbest ticari faaliyetlerde bulunan Demirel, aktif siyasete, MHP'de başladı.

1995-1999 yılları arasında Etimesgut İlçe Başkanlığı görevinde bulunan Enver Demirel 18 Nisan 1999 Mahalli İdareler Seçimleri’nde Etimesgut Belediye Başkanı seçilmiştir.

28 Mart 2004 seçimlerini kaybeden belediye başkanı, o süre zarfında MHP genel merkezinde, il ve ilçe teşkilatında görev yapmıştır.

Enver Demirel tarihler 2006'yı gösterdiğinde ilçe kongresinde tekrar Etimesgut İlçe Başkanlığı'na seçildi.

29 Mart 2009 yerel seçimlerinde partisi tarafından yeniden belediye başkanlığına aday gösterilen Enver Demirel 2. kez belediye başkanı oldu. 30 Mart 2014'teki yerel seçimlerde 3. kez başkan oldu.

31 Mart 2019 yerel seçimlerine MHP ve Cumhur İttifakının adayı olarak katılan Enver Demirel, 4. kez Etimesgut'un belediye başkanı olmuştur.

Enver Demirel, evli ve 3 çocuk babasıdır.

masterchef

MASTERCHEF HAKKINDA

MasterChef Türkiye, İngiltere'de reyting rekorları kıran aşçılık yarışması MasterChef'in Türkiye uyarlamasıdır.

MasterChef Türkiye 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de ekranlara gelmiştir. 2018 yılında ise Acun Ilıcalı'nın yayın haklarını satın alması ile birlikte TV8'de ekranlarına geçmiştir. Yarışmanın 2011'de yayımlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yapmıştır.

2018'de yayımlanan sezonunda jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturmuştur. 2019'da yayımlanan sezonunda Hazer Armani'nin yerini Danilo Zanna almıştır. MasterChef Türkiye 2020 ve 2021'de aynı jüriyle devam etmiştir.

MasterChef Türkiye'nin 2022 jürisinde yine Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna vardır.

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