MasterChef ışkın otu nedir, nasıl pişirilir? Işkın otu nerede yetişir? İşte faydaları

Işkın otu nedir ve nerede yetişir, gibi sorgulamalar hız kazandı. Işkın sebzesi TV8 izleyicilerinin gündeminde yer aldı. Ekşi bir tada sahip olan bu ot çeşitli alanlarda farklı şekillerde tüketilmektedir. Işkın otu kahverengi ve kırmızı çiçeklere sahip mucizevi bir ottur. Işkın otu genel olarak Doğu ve Güneydoğu Bölgeleri içerisinde yetişmektedir.

IŞKIN OTU FAYDALARI

Pek çok farklı kırmızı sebzede bulunan polifenol isimli madde ışgın otunda yüksek miktarda bulunur. Bitkinin kansere karşı önleyici etkisi bu özelliğinden ileri gelir. Polifenol maddesi ışkın otunun pişirilmesi ile ortaya çıkar, dolayısıyla bu otun kaynatıldıktan sonra tüketilmesi önerilir. Hücre yenileyici etkisi sayesinde ışkın otu kanser hastaları için umut kaynağı haline gelmiştir. Üzerinde hala çalışılan bu bitkinin kanserli hücrelerin gelişimini durduğu sonucu Amerika ve İngiltere’de yapılan deneyler sonucunda ortaya çıkmıştır. Bu türden mucizevi etkilere sahip olan ışkın otu kanser tedavisi ilaçlarının içeriğinde kullanılması gereken maddeler arasındaki yerini almıştır. Işkın otu özellikle lösemi ile mücadelede kullanılmaktadır.

A, B1, B2, C, E ve K vitaminleri yönünden zengin bir içeriğe sahip olan bitki hayati tehlikenin ihtimaller dahilinde olduğu pek çok hastalığa iyi gelir.

İştah açıcı bir etkiye de sahiptir ve zayıflıktan mustarip kişilerin kilo almasına yardımcı olur.

Işgın otu faydaları arasında vücudu daha dirençli kılmak, bağışıklık sistemini güçlendirmek gibi etkiler yer alır.

Sarılık ve havale sırasında kişide ortaya çıkan ateşi düşürmek amacıyla kullanılır.

Işkın otu kökü kaynatılarak elde edilen su tansiyon ve şeker düzenleyici etkiye sahiptir.

Sindirimi düzenler, midenin rahatlamasına yardımcı olur, bulantı gibi şikayetlerin giderilmesini sağlar.

Afrodizyak özelliğine sahiptir.

Kırışıklık giderici, cilt yenileyici, tazeleyici özellikleri vardır. Başarılı bir yaşlanma karşıtı ürünü olarak kullanılabilir.

Işkın otunun asetilkolin mekanizmasına etki ettiği bilinir ve buna bağlı olarak Alzheimer hastalığı için önleyici kabul edilir.

IŞKIN OTU NASIL YENİR, NEREDE YETİŞİR?

Işgın otunun en çok yetiştirildiği bölge olarak öne çıkan Doğu Anadolu aynı zamanda bitkinin en çok tüketildiği bölgedir. Burada ışkın otu ile ışkın yumurta ve ışkın kapuska gibi çeşitli zeytinyağlı yemekler yapıldığı gibi reçel olarak da yenilir. Ayrıca bu ot salatalara da katılarak lezzet verir. Tadı kiviye benzediği için ürün meyve olarak da tüketilir.

Işkın otundan domates, pirinç, soğan ve zeytinyağı eklenerek hazırlanan ışkın kavurma gibi bazı yemekler İstanbul gibi büyük kentlerde hizmet veren restoranlarda müşterilere sunulmaktadır.



