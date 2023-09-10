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Masterchef jürisi Somer Şef'ten menemen itirafı! Soğanlı mı soğansız mı olur?

10.09.2023 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masterchef Jürisi Somer Sivrioğlu katıldığı Youtube programında merak edilenleri yanıtladı. Roksan Kunter'in sunduğu programda Somer Şef Avustralya'da başlayıp Türkiye'de devam eden işlerinin yanı sıra Masterchef'te sağladığı başarı ile ilgili de çarpıcı açıklamalarda bulundu. Masterchef'te yer alan yemeklerin programın yayınlandığı akşam en çok verilen siparişler olduğunu da ekledi.

Masterchef jürisi Somer Şef'ten menemen itirafı! Soğanlı mı soğansız mı olur?

Masterchef'in sevilen jürisi Somer Şef uzun süredir tartışılan bir konu olan "Menemen soğanlı mı olur soğansız mı olur?" sorusuna da yanıt verdi. Soğanın pişip karamelize olduktan sonra o bildiğimiz soğan olmayacağı ve menemene tat verebileceğini söyleyen Somer Şef yemeklerle ilgili şaşırtacak notlar aktardı.

*MENEMEN SOĞANLI MI SOĞANSIZ MI OLUR?

“İyi yapıldığı sürece menemen soğanlı olur.”

Salataya alerjisi olduğunu söyleyen Somer Şef, "Yeşillik yemem, hayvanların yemeğini rahat bırakalım" dedi. Dünyada açık sorunu olmadığını söyleyen Somer Şef, açlık sorunundan ziyade lojistik sorunu olduğunu söyledi. Avusturalya'da bunun için çalışan yardım kuruluşları olduğunu söyleyen Somer Sivrikaya, Türkiye'deki versiyonuna öncülük etmek istediğini söyledi.

Tek ustasının annesi olduğunu söyleyen Somer Şef, “MasterChef Türkiye’de lahmacun yapıldığı bölümlerde İstanbul’da lahmacun bitiyor. İstanbul’da lahmacun kalmamasını düşünebiliyor musunuz?” dedi.

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