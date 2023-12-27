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MasterChef'te büyük heyecan! Mehmet Şef "Her babayiğidin harcı değil" diyerek uyardı: "40 yıllık terziyim böyle sökük görmedim"

27.12.2023 07:07 | Son Güncelleme:
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MasterChef'te yarışmacıların heyecanı finale yaklaşırken artıyor. Somer Sivrioğlu "Bugün artık 3. ceket için mücadelenin tam ortasındasınız!" yorumunda bulunurken İtalyan şef Danilo Zanna "5 arkadaş arasından 2 kişi bu ceketi giyemeyerek veda edecek" ifadesini kullandı. Oyun sırasında yaşanan gerginliğe dikkat çeken Mehmet Şef, önce "40 yıllık terziyim böyle sökük görmedim" dedi, ardından da istenilen yemeğe dikkat çekerek "Bunu yapmak her babayiğidin harcı değil" ifadesini kullandı.

MasterChef'te heyecan had safhada. Altı yarışmacı şef ceketini alabilmek için hünerlerini sergiledi. İlk etabın sonunda Hasan 21, Kıvanç 21, Eren 20,5, Barbaros 18, Sergen 19,5, Esra 17,5 puan aldı. Barbaros, şef tabağı etabında yarışmacı arkadaşlarına fark attı ve gecenin birincisi oldu. 2. ceketi giyen Barbaros'un sevinci gözlerinden okundu.

Yarışmacılar, hafta boyunca oynanan oyunlarda Tahsin ve Barbaros'un ceketi kazanmasının ardından, 3. ceketin sahibi olmak için tezgah başına geçti.

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"YOLUN TAM ORTASI, GOL ATMAK İSTİYORUM"

Kıvanç "Yolun tam ortası. Ben de gol atmak istiyorum. Önlüğü almak için geldim." diyerek iddialı olduğunu vurguladı. Esra ise "O ceketi giyen neden ben olmayayım? Bunun için de mücadele edeceğim. Savaşacağım." dedi.

YARIŞMACI ARKADAŞLARINA MEYDAN OKUDU

Sergen "Bugün gerçekten uçmak istiyorum. Manyak bir şey denemek istiyorum" diyerek yarışmacı arkadaşlarına meydan okurken Hasan "Bugün dahil 3 günümüz var. Almak istiyorum ben ceketimi. Orada bırakmak istemiyorum. İnanıyorum, başaracağım" dedi.

Eren ise yaptığı açıklamada "En yüksek puanı alarak bu ceketi giymek ve mücadeleye devam etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

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DANİLO ŞEF UYARDI: "ŞAŞIRTIN BİZİ, SINIRLARI ZORLAYIN!"

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu, yarışmacılardan siyah pirinç, ançuez ve greyfurtun ana malzeme olduğu yemekler yapmalarını istedi. Danilo Şef, "Şaşırtın bizi, sınırları zorlayın" diyerek yarışmacıları motive etti.

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Mehmet Şef'in oyun sırasında "40 yıllık terziyim böyle sökük görmedim. Havada pul diyoruz" sözleri dikkatlerden kaçmadı. Malzemelere dikkat çeken ünlü şef "Bunu yapmak her babayiğidin harcı değil" ifadesini kullandı. Üçüncü ceketin sahibinin kim olacağı ise şimdiden merak konusu oldu.

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