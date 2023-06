MasterChef'te kim kazandı? 18 Haziran MasterChef All Star ana kadroya giren 5. yarışmacı kim oldu?

MasterChef All Star'da ana kadroya giren beşinci ismin kim olacağı merak ediliyor. 2018-2022 yılları arasında yarışmış seçili yarışmacılar, MAsterChef All Star ana kadroya girebilmek için yarışıyorlar. All Star'da kadroya dahil olacak isimler şimdiden araştırılıyor. Kadroya girebilen ilk dört isim MasterChef Güzide, MasterChef Suna, MasterChef Eda ve MasterChef Batuhan olmuştu. İşte Masterchef All Star kadrosuna giren 5. isim...

MASTERCHEF ALL STAR KADROSUNA GİREN 5. İSİM KİM OLDU?

TV8'in sevilen yemek yarışması MasterChef All Star'da kadroya giren 5. isim kıyasıya geçen mücadelelerin sonunda belli olacak. Kazanan yarışmacı ikinci tura kalan yarışmacılar arasından seçilecek.

Gecenin sonunda tabağı en fazla beğenilen yarışmacı, MasterChef All Star'ın 5. yarışmacısı seçilecek.

İLK DÖRT İSİM BELLİ OLDU

MasterChef All Star'da ana kadroya giren ilk yarışmacı Güzide Mertcan oldu. İkici yarışmacı ise 2019 sezonunda yarışan ve favori gösterilen yarışmacılardan biri olan Suna oldu. Geçtiğimiz akşam yayınlanan bölümün sonunda ise Eda MasterChef All Star ana kadroya giren 3. yarışmacı seçildi. Dün akşamki bölümde ise Rıfat ile son ikiye kalan Batuhan Bayır, ana kadroya girmeye hak kazanan beşinci yarışmacı oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE ŞAMPİYONLARI

Uğur Kardaş, 2018

Cemre Uyanık, 2019

Serhat Doğramacı, 2020

Eren Kaşıkçı, 2021

Metin Yavuz, 2022