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Mastürbasyon yapan kadınlar kilo alır iddiası ortalığı karıştırdı! Karısını hedef aldı

20.08.2022 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikalı ilişki danışmanı Dr. John Gray, yaptığı bir açıklamada mastürbasyon yapan kadınların kilo aldığını öne dürdü. Doktorun bu iddiası sosyal medyaya bomba gibi düştü. Binlerce kullanıcı bu iddianın inandırıcı olmadığını belirtti. Doktorun bu iddiasına yüzbinlerce takipçisi olan kişisel antrenör Luke Hanna’dan sert bir eleştiri geldi. İddiaların asılsız olduğunu dile getiren Hanna, Dr. Gray’in karısına atıfta bulunan sert şakalar yaptı.

Mastürbasyon yapan kadınlar kilo alır iddiası ortalığı karıştırdı! Karısını hedef aldı

TikTok’da görüşlerini bildiren uzmanların çatışması sosyal medyaya damga vurdu. Bir kişisel antrenör, kadınların mastürbasyon yaptıkları için kilo aldıklarına dair asılsız iddialarda bulunan bir doktoru sert bir şekilde eleştirdi.

"VİBRATÖRLERİ ATIN"

Amerikalı Dr. John Gray, yakın tarihli bir röportajda, kendini sevmenin böbreklerin aşırı uyarılmasına neden olabileceğini iddia etti. Dr. Gray, "Eğer mastürbasyon yapan bir kadınsan böbreklerini aşırı uyarırsın bu da kilo almana neden olur. Bu her kadının bilmesi gereken bir şey, o vibratörleri atın. Bir robotla seks yapmanıza gerek yok. Bir erkek bulun" dedi.

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YANIT GECİKMEDİ

Doktorun bu iddialı çıkışından sonra sosyal medya kullanıcılarından on binlerce yanıt geldi. Yüzbinlerce takipçisi olan sosyal medya fenomeni ve kişisel antrenör Luke Hanna’dan Dr. Gray’a çok sert bir yanıt geldi. Doktorun iddialarıyla dalga geçen Hanna, Doktorun karısını hedef alan paylaşımlarda bulundu.

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"SENİN YERİNE OYUNCAKLARI TERCİH EDİYORSA"

Fitness uzmanı, doktorun iddialarını çürüterek ve Gray'in karısının ona seks oyuncakları tercih etmesi gerektiği konusunda şaka yaparak yanıt verdi.

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Dedi ki: "Bak dostum, eğer karın senin yerine oyuncaklarını tercih ediyorsa ve buna kızdıysan söyle, ama başkaları için bu şeyleri mahvetmene gerek yok. Bu sayfada, insanların iddialarının lehinde ve aleyhinde olan kanıtları tartışmak istiyorum, ancak bu adamın söylediklerine dair sıfır kanıt olduğunu söylemem muhtemelen sizi şaşırtmayacaktır."

TikTok kullanıcıları, Luke Hanna’yı destekleyen yorumlarda bulundu.


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Anahtar Kelimeler:
mastürbasyon vibratör
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