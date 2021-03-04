HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Masumiyet dizisinde geçen Erotomani ne demek? İşte Erotomani anlamı!

Masumiyet dizisinde geçen Erotomani ne demek? İşte Erotomani anlamı!

04.03.2021 11:24 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Masumiyet dizisinde geçen Erotomani ne demek? İşte Erotomani anlamı!

Masumiyet dizisi ekran karşısına yeni çıkmasına rağmen, birçok izleyicilerin ilgiyle takip ettiği diziler arasında yer almayı başardı. Dizinin 2. bölümünde İlker’in avukatının, Ela’nın erotomani olduğunu söylemesi üzerine izleyiciler, “Erotomani ne demek?” üzerine araştırmalar yapmaya başladı.

Ömür Atay’ın yönetmenliğini yaptığı Masumiyet dizisi, 24 Şubat’ta yayınlanan ilk bölümüyle izleyicileri memnun etti. Son bölümde kendisini darp eden İlker ile mahkemede yüz yüze gelen Ela, İlker’in avukatının Ela’yı erotomani ile suçlamasıyla gündeme gelmişti. İzleyiciler, bu mahkeme karşılaşmasından sonra Erotomani’nin ne olduğunu merak etti. İşte Erotomani anlamı!

Erotomani ne demek?

Erotomani, Amerikan Psikiyatri Birliği (APA) tarafından sanrısal bir bozukluğun alt tipi olarak listelenmiştir. Halk arasında Eros sanrısı olarak bilinen Erotomani, kişinin, başka bir kişinin kendisine gizlice aşık olduğuna dair büyük bir inançla hareket eder. Kişi, kendisine aşık olduğuna inandığı başka bir kişiyle ilgili saplantılı sanrılara kapılabilir. Hastalığın ilerleyen zamanlarında acı çeken kişi, asla var olmayan çocuklara hamile kaldığına, çocukları doğurduğuna ya da çocuğunun kaçırıldığına dair inançlara sahip olur. Bu karakteristik bozukluğun en temel özelliği inkardır. Çünkü kişi karşısındaki kişinin, kendisini istemediğini, kendisine aşık olmadığını veya evli yada sevgilisi olabileceğini kabul etmezler. Sapkınlık derecesinde karşıdaki kişiyi takip etme, evine habersiz gitme ve evdeki eşyaların yerini değiştirme gibi bazı davranışlarda bulunurlar. Kendisine aşık olduğunu düşündüğü ve kendisinin de aşık olduğu kişi, hayali veya ölmüş biri de olabilmektedir.

Erotomani neden olur?

Erotomani, bir başka psikiyatrik hastalığım bir alt bozukluğu olarak ortaya çıkabilir. Erotomanik sanrılar, bipolar bozukluk ve şizofreninin yan bozukluğu olarak kendini gösterebilir. Kadınlarda daha sık görülmesinin yanı sıra erkeklerde de kendini, kadına karşı şiddet içeren eylemler ve sapkın davranışlar olarak kendini gösterir.

Bu karakteristik bozukluk kişiden kişiye göre farklılık gösterebilir. Bu sebeple hastalığın tedavisi için ideal bir çözüm bulunamamıştır. Tedavi, her birey için özel olarak tasarlanır ve uygulanır. Pek çok takıntı veya taciz vakasının erotomaniden kaynaklı olduğu savunulabilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Konya, New York'tan sonra dünyada 2. sırada! Pandemide ortaya çıktı Konya, New York'tan sonra dünyada 2. sırada! Pandemide ortaya çıktı
Basri Aktepe'ye FETÖ üyeliğinden verilen ceza onandıBasri Aktepe'ye FETÖ üyeliğinden verilen ceza onandı
Hepsiburada iletişim numarası, müşteri hizmetleriHepsiburada iletişim numarası, müşteri hizmetleri

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

'Çiğ köfte acılı' diyerek saldırmıştı! Flaş gelişme

'Çiğ köfte acılı' diyerek saldırmıştı! Flaş gelişme

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

"Maden işi erkek işi" dediler, 84 milyon ciro yaptı

"Maden işi erkek işi" dediler, 84 milyon ciro yaptı

'Kötüyüm, gelin beni alın' dedi! Bankta ölü bulundu

'Kötüyüm, gelin beni alın' dedi! Bankta ölü bulundu

Gören telefonuna sarıldı! Tam 12 metre uzunluğunda

Gören telefonuna sarıldı! Tam 12 metre uzunluğunda

Diğer Haberler

Jandarma 550 subay alımı ne zaman başlıyor? Şartları nelerdir?

Jandarma 550 subay alacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Salgını en kısa zamanda geride bırakacağız

Bakan Koca'dan dikkat çeken 'salgın' mesajı

Masumiyet dizisinde geçen Erotomani ne demek? İşte Erotomani anlamı!

Erotomani Nedir?

Prof. Dr. Hasan Sözbilir: İzmir olası bir depreme hazır değil

'İzmir depreme hazır değil'

AFAD son depremler listesi! Az önce deprem mi oldu? Nerede ve kaç şiddetinde oldu?

AFAD son depremler listesi! Az önce deprem mi oldu?

Son Dakika: Basri Aktepe'ye FETÖ üyeliğinden verilen ceza onandı

Basri Aktepe'ye FETÖ üyeliğinden verilen ceza onandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.