Masumiyet dizisinde geçen Erotomani ne demek? İşte Erotomani anlamı!

Ömür Atay’ın yönetmenliğini yaptığı Masumiyet dizisi, 24 Şubat’ta yayınlanan ilk bölümüyle izleyicileri memnun etti. Son bölümde kendisini darp eden İlker ile mahkemede yüz yüze gelen Ela, İlker’in avukatının Ela’yı erotomani ile suçlamasıyla gündeme gelmişti. İzleyiciler, bu mahkeme karşılaşmasından sonra Erotomani’nin ne olduğunu merak etti. İşte Erotomani anlamı!

Erotomani ne demek?

Erotomani, Amerikan Psikiyatri Birliği (APA) tarafından sanrısal bir bozukluğun alt tipi olarak listelenmiştir. Halk arasında Eros sanrısı olarak bilinen Erotomani, kişinin, başka bir kişinin kendisine gizlice aşık olduğuna dair büyük bir inançla hareket eder. Kişi, kendisine aşık olduğuna inandığı başka bir kişiyle ilgili saplantılı sanrılara kapılabilir. Hastalığın ilerleyen zamanlarında acı çeken kişi, asla var olmayan çocuklara hamile kaldığına, çocukları doğurduğuna ya da çocuğunun kaçırıldığına dair inançlara sahip olur. Bu karakteristik bozukluğun en temel özelliği inkardır. Çünkü kişi karşısındaki kişinin, kendisini istemediğini, kendisine aşık olmadığını veya evli yada sevgilisi olabileceğini kabul etmezler. Sapkınlık derecesinde karşıdaki kişiyi takip etme, evine habersiz gitme ve evdeki eşyaların yerini değiştirme gibi bazı davranışlarda bulunurlar. Kendisine aşık olduğunu düşündüğü ve kendisinin de aşık olduğu kişi, hayali veya ölmüş biri de olabilmektedir.