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Masumiyet Müzesi'nde yangın paniği (Geniş haber)

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2019 00:54 | Son Güncelleme

Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL DHA - BEYOĞLU Firuzağa Mahallesi'nde bulunan Masumiyet Müzesi'nde yangın çıktı.

Masumiyet Müzesi'nde yangın paniği (Geniş haber)

Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL DHA - BEYOĞLU Firuzağa Mahallesi'nde bulunan Masumiyet Müzesi'nde yangın çıktı. Yangın nedeniyle çevredeki vatandaşlar panik yaparken, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Firuzağa Mahallesi Dalgıç Sokak'ta bulunan 4 katlı Masumiyet Müzesi'nin bodrum katında saat 23.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Müzeden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Bu sırada panik yapan bazı vatandaşlar da meraklı gözlerle itfaiye ekiplerinin çalışmalarını izledi. İtfaiye ekipleri, müzeye dolan dumanı tahliye etmek için bir süre çalışma yaptı. Yangın sonucu müzenin bodrum katında hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Masumiyet Müzesi'nde yangın paniği (Geniş haber)

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