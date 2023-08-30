MAVİ AY SAATİ 30 AĞUSTOS 2023: Mavi ay saat kaçta görülecek, Türkiye'den izlenebilecek mi? Yılın en büyük ve en parlak tutulması!

Mavi ay ne zaman? Bu doğa olayının gerçekleşmesi için geri sayım sürerken birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Nadir görülen süper parlak Mavi Ay, Türkiye'den de görülebilecek. İşte 30 Ağustos'u 31 Ağustos'a bağlayan gece görülecek olan Mavi Ay hakkında merak edilenler...

MAVİ AY NE ZAMAN GÖRÜLECEK, SAAT KAÇTA?

Mavi ay, 30 Ağustos'u 31 Ağustos'a bağlayan gece Türkiye saatiyle 04.36'da zirveye ulaşacak.

MAVİ AY TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Mavi ay, Türkiye'den de görülebilecek.

Mavi Ay, Türkiye saati ile 04.36'da zirveye ulaşacak.

Bu saatte, ay tam olarak dolunay evresinde olacak ve gece gökyüzünde en parlak ve en büyük şekilde görülebilecek.

MAVİ DOLUNAY İLE AY GERÇEKTEN MAVİ RENK Mİ OLUR?

Ay bu süreçte tamamen mavi renk olmuyor. Dünya’da gerçekleşen volkanik patlama ve orman yangınları nedeniyle ortaya çıkan toz bulutlarının hareketi esnasında dolunay da bir müddet mavi tonlarda görünüyor. Gökbilimciler de gerçekte Ay’ın renk değiştirmediğini, yalnızca toz bulutları nedeniyle o şekilde göründüğünü belirtiyor.

