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‘Mavi Balina’ oyunu ölüme götürdü! Van Valiliği'nden açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 18:10 | Son Güncelleme

Bütün dünyada çocukları etkisi altına alan Mavi Balina adlı oyun, Van’da toplu intihara dönüşüyordu. Kayalıklara çıkan kızlardan biri intihar ederken, 3 kız ise koruma altına alındı. Van Valiliği, yapılan araştırmalar sonucunda çocuğu intihara motive eden faktörün “mavi balina” isimli sanal oyun olduğunu ve aynı oyunu oynayan 7 çocuğun tespit edildiğini açıkladı.

‘Mavi Balina’ oyunu ölüme götürdü! Van Valiliği'nden açıklama

Van’da dün saat 11.00 sıralarında okuldan çıkan 5 kız öğrenci, merkez Tuşba ilçesinde yer alan Toprak Kale’nin kayalık bölgesine gitti. Burada kendini kayalıklardan boşluğa bırakan öğrencilerden 14 yaşındaki Sevda Erkaçmaz intihar ederken, yanında bulunan 4 arkadaşı ise son anda intihardan vazgeçti. Olay yerinde hayatını kaybeden Sevda’nın ölümüyle ilgili çıkan detaylar ise tüyler ürpertti.

Küçük Sevda’nın ölümünün ardından emniyet ve savcılık araştırması sonucunda, 'Mavi Balina' oyunu ortaya çıktı. Sevda'nın intihar etmeden önce eline bir kalp çizip intihar edeceği ‘02.04.2019’ tarihini yazması dikkat çekti. Olayın adli boyutu araştırılırken, Sevda’nın 3 arkadaşı ise ailelerinden alınarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alındı.
İHA muhabirine konuşan Sevda’nın ağabeyi Haluk Erkaçmaz, yaşadıkları acı olayın aynısını başka ailelerin yaşamamasını istedi. Kardeşinin ‘Mavi Balina’ oyunundan dolayı dağa çıktığını ifade eden Erkaçmaz, “Kardeşimin evde hiçbir farklı davranışı yoktu. Evde telefon ve interneti yoktu. Sadece annemin internetle alakası olmayan tuşlu bir telefonu vardı. Bu tür durumların yaşanmaması için okulda öğretmenler, velileri bilgilendirsinler. Aileler çocuklarına sahip çıksınlar. Öğretmenleri çok başarılı bir öğrenci olduğunu söylüyorlardı. Bir bardak su dahi isteseydim, ‘ağabeyim sınavlarım var, sınavlarıma çalışmam gerekiyor’ derdi. Mavi Balina’dan dolayı dağa çıktığı haberini aldım. Buna inanmadım. Hala da inanmıyorum” dedi.

"AİLELER KENDİ ÇOCUKLARINA SAHİP ÇIKSIN"

Başka ailelerin de aynı acıyı yaşamaması için çağrıda bulunan Erkaçmaz, “Yüreğim kor ateşiyle yanıyor. İstiyorum ki aileler kendi çocuklarına sahip çıksın. Milli eğitim okullarda denetimler yapsın. Öğrencileri göz ardı etmesinler” diye konuştu.

ÇOCUKLAR KORUMA ALTINA ALINDI

Konuyla ilgili konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Çohaz ise 14-15 yaşlarında 5 kız çocuğunun piknik amacıyla çıktıkları Akköprü tepesinden Sevda Erkaçmaz isimli kız çocuğunun atlayarak intihar ettiğini dile getirdi. Haberi alan çocukların yakınları ve emniyet görevlilerinin diğer çocukların kendilerine zarar vermelerini önlediğini ifade eden Çohaz, “Olaya emniyet ekipleri el koyarak soruşturulmak üzere çocuklar Çocuk Şube Müdürlüğüne götürülerek, Çocuk İzleme Merkezi aracılığıyla meslek elemanlarımızın refakatinde ifadeleri alınmış. Konu savcılığa sevk edilmiştir. Savcılık değerlendirmesi sonucunda, üç kız çocuğunun müdürlüğümüze bağlı ilk kabul birimine gönderilmesine karar verilmiştir. Üç kız çocuğu halen müdürlüğümüze bağlı ilk kabul birimine kabulleri yapılmış olup, süreç içerisinde değerlendirme yapılacak olup, uygun görülen sosyal hizmet modellerinden yararlandırılacaklar” şeklinde konuştu.

"ÖLÜM NEDENİ MAVİ BALİNA ADLI OYUN"

Emniyet ve savcılık araştırmasına göre ölümün 'Mavi Balina' oyunu sonucunda meydana geldiğini açıklayan Çohaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ülkemizde zaman zaman meydana gelen bu üzücü olayların önüne geçmek için ailelerin çocuklarına sahip çıkarak, dünya ve dini eğitimlerini yaptırmaları, medyadaki sakıncalı sitelerden ve bu tür oyunlardan uzak durmalarını sağlamaları gerekmektedir.”

VAN VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, 2 Mart 2019 günü Akköprü Mahallesi’nde bulunan yüksek kayalıklardan 14 yaşındaki 8. sınıf öğrencisi bir çocuğun atlayarak intihar eylemini gerçekleştirdiği ve olay yerinde hayatını kaybettiğini hatırlattı. Açıklamada, “Yakınlarında aynı eylemi gerçekleştirme ihtimali bulunan çocukların olup olmadığının tespiti amacıyla zaman geçirmeksizin derhal polis helikopteri ile tespit çalışmaları başlatılmıştır. İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan araştırmalar sonucunda; çocuğu intihara motive eden faktörün ‘mavi balina’ isimli sanal oyun olduğu anlaşılmıştır. Tahkikatı derinleştiren Çocuk Şube Müdürlüğü görevlileri, aynı oyunu oynayan 7 çocuğu tespit ederek, istenmeyen olası vakaların oluşumunu engellemişlerdir. Konu hakkında uzman görevlilerden de faydalanarak çocukların korunma altına alınması için gerekli tüm kurumlar harekete geçirilmiştir. Benzeri üzücü hadiselerin yaşanmaması için ailelerin üzerine önemli görevler düşmektedir. Çocukların davranışlarında farklılıklar, anormal davranışlar, yalnız kalma isteklerini gören ailelerin zaman geçirmeden Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi görevlileri ile iletişime geçmeleri önemli rol oynamaktadır” denildi.

(İHA)

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
yav arkadaş yeter artık yaa. şu lanet oyunu yasaklayın türkiye de olsun bitsin. bu kadarmı acizis biz yaa.
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