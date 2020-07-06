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Mavi balinadan sonraki yeni tehlike mavi bebek oyunu nedir? Mavi bebek oyunu nasıl oynanır, zararları neler?

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2020 17:09 | Son Güncelleme

Bir dönem Momo ve Mavi Balina oyunlarının çocuklar için tehdit oluşturduğu haberlerinin ardından çocukların fiziksel ve ruhsal sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek yeni bir oyun haberi geldi. Mavi Bebek adı verilen oyun tıpkı Mavi Balina oyununa benzer şekilde oynanıyor. Uzmanlar ebeveynleri, çocuklarını bu oyundan uzak tutmaları konusunda uyarıyor. Peki Mavi Bebek oyunu nedir? Mavi Bebek oyunu nasıl oynanır? İşte Mavi Bebek oyununun zararları…

Mavi balinadan sonraki yeni tehlike mavi bebek oyunu nedir? Mavi bebek oyunu nasıl oynanır, zararları neler?

Mavi Balina ve Momo oyunları uzun bir süre gündemde kalmış ve Türkiye’nin yanı sıra tüm dünyada çocukların ruhsal ve fiziksel sağlığını tehdit etmişti. Şimdi bu oyunlara bir yenisinin daha eklendiği belirtiliyor. Mavi Bebek ismi verilen oyun, tıpkı Mavi Balina oyunu gibi oynanıyor ve çocuklara istediğini yaptırıyor. Uzmanlar, ebeveynlerin bu konuda dikkatli olmasını ısrarla belirtiyor. Oyunun yarattığı tehlike nedeniyle ebeveynler şimdi “Mavi Bebek nedir?” sorusunu sormaya başladı. Bir diğer adıyla Blue Baby oyunu nedir?

Mavi bebek oyunu nedir?

Sanal bir oyun olmayan Mavi Bebek oyunu, fiziksel olarak oynanan bir oyun olarak geçiyor. Bir efsaneden türemiş olan oyun banyoda oynanıyor. Tamamen korku seansı esasına göre ilerleyen Mavi Bebek oyunu, herhangi bir uygulama ya da program gerektirmiyor. Mavi Bebek oyunu ile beraber direktifler; sosyal medya üzerinden mesajlar yoluyla çocuklara ulaşıyor. Mavi Bebek oyununda gelen talimatlar, çocukları korkutmak ve onlara istediğini yaptırmak amacı taşıyor.

Mavi bebek oyunu nasıl oynanır?

Mavi bebek oyunu nasıl oynanıyor?” sorusunun cevabı da pek çok yetişkin tarafından merak ediliyor. Efsaneye dayanan Mavi Bebek oyununda gelen direktiflere göre çocuklar banyoda ışığı kapatarak ellerinde bir bebek varmış gibi kollarını sallıyorlar. Ortalama 15 defa salladıktan sonra çocuklar efsaneye göre kollarında bir ağırlık hissetmeye başlıyorlar ve yine efsaneye göre çocuklar kollarında bebeğin tırnaklarını hissediyorlar. Direktiflerde bebeğin annesinin çocuğun arkasından “Bebeğimi bırak!” diye seslendiği söyleniyor. Oyunu oynayan, oyunu ortasında bırakan ya da sonuna kadar devam eden çocuklarda psikolojik sorunlar oluşmaya başlayabiliyor.

Jonathan Galindo adlı oyun içindeki talimatlardan bir tanesi olarak verilen Blue Baby adıyla da anılan Mavi Bebek oyunu, farklı mesaj grupları üzerinden kişiye ulaşarak çeşitli talimatlar gönderiyor. Benzer oyunlarda gönderilen video görüntüleri ve ses efektleri ile çocuklar çok daha fazla korkutulabiliyor. Bu gibi destekleyici unsurlarla çocukların talimatlara uymak zorunda hissetmelerini sağlamak amaçlanıyor.

Mavi bebek oyunu zararları

Mavi Bebek oyunu gündeme geldiği andan itibaren en çok sorulan sorulardan bir tanesi “Mavi Bebek oyunu zararları nedir?” oldu. Uzmanların açıklamalarına göre; Mavi Bebek oyununda gelen direktifler ve çocukların yaptığı uygulamalara göre çeşitli psikolojik problemler baş gösterebiliyor, hatta olaylar intihar ile sonuçlanabiliyor. Özellikle bazı ebeveynler, çocuklarına Mavi Bebek oyunu ile ilgili mesajların geldiği yönünde şikayetlerde bulunuyor.

"Mavi Bebek oyunu zararlı mı?" sorusunu soran ebeveynlere uzmanlar; manipülasyon ile çocukları etki altına alma esasına dayanan oyunla alakalı olarak dikkatli olunmasını söylüyor. Mavi Bebek zararları yönünden ciddi problemlere sebep olabilecek bir oyun olduğu için uzmanlar ebeveynleri tedbirli olmak konusunda uyarıyor. Çünkü kötü niyetli kişiler, çocuklara sosyal medya üzerinden ulaşıp tehlikeli şeyler yaptırabiliyor. Bazı durumlarda çocukların oyunla ilgili ebeveynlerine açılmak konusunda da ürkek davranabilecekleri düşünülüyor. Bu nedenle ebeveynlerin çok daha ciddi önlemler alması ve çocuklarını bu yönde bilinçlendirmeleri önem taşıyor.

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