Mavi balinadan sonraki yeni tehlike mavi bebek oyunu nedir? Mavi bebek oyunu nasıl oynanır, zararları neler?

Mavi Balina ve Momo oyunları uzun bir süre gündemde kalmış ve Türkiye’nin yanı sıra tüm dünyada çocukların ruhsal ve fiziksel sağlığını tehdit etmişti. Şimdi bu oyunlara bir yenisinin daha eklendiği belirtiliyor. Mavi Bebek ismi verilen oyun, tıpkı Mavi Balina oyunu gibi oynanıyor ve çocuklara istediğini yaptırıyor. Uzmanlar, ebeveynlerin bu konuda dikkatli olmasını ısrarla belirtiyor. Oyunun yarattığı tehlike nedeniyle ebeveynler şimdi “Mavi Bebek nedir?” sorusunu sormaya başladı. Bir diğer adıyla Blue Baby oyunu nedir?

Sanal bir oyun olmayan Mavi Bebek oyunu, fiziksel olarak oynanan bir oyun olarak geçiyor. Bir efsaneden türemiş olan oyun banyoda oynanıyor. Tamamen korku seansı esasına göre ilerleyen Mavi Bebek oyunu, herhangi bir uygulama ya da program gerektirmiyor. Mavi Bebek oyunu ile beraber direktifler; sosyal medya üzerinden mesajlar yoluyla çocuklara ulaşıyor. Mavi Bebek oyununda gelen talimatlar, çocukları korkutmak ve onlara istediğini yaptırmak amacı taşıyor.

Mavi bebek oyunu nasıl oynanır?

“Mavi bebek oyunu nasıl oynanıyor?” sorusunun cevabı da pek çok yetişkin tarafından merak ediliyor. Efsaneye dayanan Mavi Bebek oyununda gelen direktiflere göre çocuklar banyoda ışığı kapatarak ellerinde bir bebek varmış gibi kollarını sallıyorlar. Ortalama 15 defa salladıktan sonra çocuklar efsaneye göre kollarında bir ağırlık hissetmeye başlıyorlar ve yine efsaneye göre çocuklar kollarında bebeğin tırnaklarını hissediyorlar. Direktiflerde bebeğin annesinin çocuğun arkasından “Bebeğimi bırak!” diye seslendiği söyleniyor. Oyunu oynayan, oyunu ortasında bırakan ya da sonuna kadar devam eden çocuklarda psikolojik sorunlar oluşmaya başlayabiliyor.