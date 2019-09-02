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"Mavi Marmara Davası" avukatları UCM'nin kararından memnun

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 14:45 | Son Güncelleme

Mavi Marmara davasının avukatlarından Gülden Sönmez: - "Mahkemenin verdiği karardan memnunuz. Umarız bu çizgide bu davanın devamı gelir ve İsrailli suçlular bu mahkemede yargı önüne çıkarılır" - "Bütün mağdurlar ve şehit aileleri savcının soruşturma başlatması kararını bekliyor. Hepsinin gözü verilecek bu kararın üzerinde"

LAHEY (AA) - Mavi Marmara davasının avukatlarından Gülden Sönmez, Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) bağlı temyiz mahkemesinin, İsrail'in 2010'da Gazze Özgürlük Filosu'ndaki Mavi Marmara gemisine düzenlediği saldırının davasıyla ilgili UCM savcılığının soruşturma başlatmama kararını tekrar gözden geçirmesine hükmetmesinden memnun olduklarını söyledi.

Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, savcılığın, ön inceleme bürosunun 15 Kasım 2018'de verdiği tekrar gözden geçirme kararına karşı yaptığı itirazın temyiz mahkemesi tarafından reddedilmesinin olması gereken bir karar olduğunu belirterek, "Mahkemenin verdiği karardan memnunuz. Umarız bu çizgide bu davanın devamı gelir ve İsrailli suçlular bu mahkemede yargı önüne çıkarılır." ifadesini kullandı.

Bunun gerçekleşmesini yıllardır beklediklerini kaydeden Sönmez, "Bütün mağdurlar ve şehit aileleri savcının soruşturma başlatması kararını bekliyor. Hepsinin gözü verilecek bu kararın üzerinde." değerlendirmesinde bulundu.

Sönmez, savcılığın bugüne kadar direndiğini ve mahkemenin bu sefer hukuk usulü açısından Roma Statüsü'ne dayanarak savcılığın direnme kararındaki yanlışlarını ortaya koyduğunu bildirdi.

Savcının artık gerekeni yapması gerektiğine dikkati çeken Sönmez, şöyle devam etti:

"Bundan sonra savcıya düşen hukukun dışındaki bütün etkenleri göz ardı ederek İsrailli suçlular hakkında soruşturma başlatma kararı vermesidir ve olması gereken de bu artık. Bugünkü karardan sonra savcılığın tekrar soruşturmayı başlatmayacağı kararını vereceğini zannetmiyorum çünkü bu UCM’yi daha çok tartışmaya açar."

UCM'ye bağlı temyiz mahkemesi bugün, İsrail'in 2010 yılında Gazze Özgürlük Filosu'ndaki Mavi Marmara gemisine düzenlediği saldırıya ilişkin davayla ilgili UCM savcılığının, ön inceleme bürosunun 15 Kasım 2018'de verdiği tekrar gözden geçirme kararına karşı yaptığı itirazı reddetmiş, savcılığın soruşturma başlatmama kararını tekrar gözden geçirmesine hükmetmişti.

İsrail'in, Mavi Marmara ve Gazze Özgürlük Filosu'na 31 Mayıs 2010'da yaptığı saldırı sonrasında 37 farklı ülkeden mağdurlar tüm hukuk mecralarında adalet arayışını devam ettirdi. Mavi Marmara'nın bayrak devleti olan Komor devleti adına 14 Mayıs 2013'te UCM'ye başvuru yapılmış ve bu başvuru sonrasında İsrailli siyasi ve askeri suçlular hakkında Komor, Kamboçya ve Yunanistan devletleri adına süreç başlatılmıştı.

UCM Savcılığı, 6 Kasım 2014'te yoğunluk gerekçesiyle bu yargılamayı yapamayacağına karar vermişti. Mavi Marmara avukatlarının bu karara itiraz etmeleri üzerine ön inceleme bürosu, 15 Kasım 2018'de verdiği kararla savcılığın kararının yanlış olduğuna ve tekrar gözden geçirilmesine hükmetmişti. Büro, savcılıktan, 15 Mayıs 2019'a kadar konunun kesin şekilde sonuca bağlamasını istemişti.

UCM Savcılığı, mahkemenin bu kararına itiraz ederek kararı yüksek mahkemeye taşımıştı. Savcılığın itirazıyla ilgili mağdur avukatlarının ve savcılığın itirazlarının dinlendiği 1 Mayıs 2019'daki usul duruşmasında, mahkemenin savcıları ile hakimleri arasında itirazla ilgili görüş farklılığı nedeniyle tartışmalar yaşanmıştı.

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