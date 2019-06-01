HABER

Mavi Marmara olayının 9. yıl dönümünde anma yürüyüşü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 01:16 | Son Güncelleme

İNSANİ Yardım Vakfı(İHH), Mavi Marmara'nın 9.

Mavi Marmara olayının 9. yıl dönümünde anma yürüyüşü

İlkay DİKİCİ /İSTANBUL(DHA) İNSANİ Yardım Vakfı(İHH), Mavi Marmara'nın 9. yıl dönümünde Özgür Kudüs Yürüyüşü düzenledi. Fatih Camii'ndeki iftarın ardından toplanan vatandaşlar Edirnekapı Şehitliğine kadar anma yürüyüşü gerçekleştirdi.

(FOTOĞRAFLI)

Mavi Marmara olayının 9. yıl dönümünde anma yürüyüşü

Pusu kurup katliam yaptı! Korkunç detaylar ortaya çıktıPusu kurup katliam yaptı! Korkunç detaylar ortaya çıktı
Kadir Gecesi, tarihi camide Sakal-ı Şerif'i ziyaret ettilerKadir Gecesi, tarihi camide Sakal-ı Şerif'i ziyaret ettiler
Burdur Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı Muğla’ya atandı.Burdur Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı Muğla’ya atandı.
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Süleyman Soylu müjdeyi duyurdu!

Süleyman Soylu müjdeyi duyurdu!

Tesettürden hızlı çıktı; cesur pozları yine yükledi

Tesettürden hızlı çıktı; cesur pozları yine yükledi

Resmi açıklama geldi! Artık özel hastaneler...

Resmi açıklama geldi! Artık özel hastaneler...

Yola çıkacaklar dikkat! Trafik kilitlendi

Yola çıkacaklar dikkat! Trafik kilitlendi

Hakimler Savcılar Kurulu’ndan yeni kararname

Hakimler Savcılar Kurulu’ndan yeni kararname

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ay, koç burcunda ilerliyor!

Ay, koç burcunda ilerliyor!

Köy meydanında silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Köy meydanında silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zonguldak'tan acı haber: Göçük altında kalan maden işçisinin cansız bedenine ulaşıldı

Zonguldak'tan acı haber! Maden işçisinin cansız bedenine ulaşıldı

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

Kafa kafaya çarpıştılar! Ölü ve yaralılar var

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan'dan tatilde köprü ücreti müjdesi

Bakan açıkladı! Köprüler ücretsiz olacak

Tarihi kalede kendini asarak intihar etti

Tarihi kalede korkunç olay!

Süleyman Soylu müjdeyi duyurdu: Kadın özel harekatçı alacağız

Süleyman Soylu müjdeyi duyurdu!

Öğrenci servisinin frenleri boşaldı! Çok sayıda öğrenci yaralı

Öğrenci servisinin frenleri boşaldı! Çok sayıda öğrenci yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.