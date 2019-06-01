Mavi Marmara olayının 9. yıl dönümünde anma yürüyüşü

\u0130lkay D\u0130K\u0130C\u0130 \/\u0130STANBUL(DHA) \u0130NSAN\u0130 Yard\u0131m Vakf\u0131(\u0130HH), Mavi Marmara'n\u0131n 9. y\u0131l d\u00f6n\u00fcm\u00fcnde \u00d6zg\u00fcr Kud\u00fcs Y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f\u00fc d\u00fczenledi. Fatih Camii'ndeki iftar\u0131n ard\u0131ndan toplanan vatanda\u015flar Edirnekap\u0131 \u015eehitli\u011fine kadar anma y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f\u00fc ger\u00e7ekle\u015ftirdi.\n(FOTO\u011eRAFLI)\nPusu kurup katliam yapt\u0131! Korkun\u00e7 detaylar ortaya \u00e7\u0131kt\u0131Kadir Gecesi, tarihi camide Sakal-\u0131 \u015eerif'i ziyaret ettilerBurdur Cumhuriyet Ba\u015fsavc\u0131s\u0131 Mehmet Nadir Ya\u011fc\u0131 Mu\u011fla\u2019ya atand\u0131.
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