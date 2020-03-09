Max Von Sydow hayatını kaybetti! Max Von Sydow kimdir?

Ünlü oyuncu Max Von Sydow, 90 yaşında vefa etti. İsveçli aktör kariyeri boyunca Game of Thrones, Azınlık Raporu, Shutter Island, Star Wars The Force Awakens gibi pek çok önemli yapımda rol almıştır. İşte ünlü aktörün kariyerinden detaylar... MAX VON SYDOW KİMDİR? Max Carl Adolf von Sydow (d. 10 Nisan 1929) İsveçli sinema oyuncusudur. Çok önemli bir oyuncudur ve birçok önemli filmlerde başarılı roller üstlenmiştir. Özellikle sinemanın üstad yönetmenlerinden İsveçli Ingmar Bergman'ın filmlerinde gördüğümüz, ve bu filmlerle meşhur olan Sydow, hem Bergman hem de onun İsveç Film Enstitüsü tarafından keşfedilip çeşitli filmlerde başarılı bir şekilde kariyerine başlayınca, kısa zamanda tüm Avrupa ve dünya tarafından tanınan ve aranan isim olur. Max Von Sydow, İsveç'ten çıkan tek ve en iyi erkek oyuncu unvanını kazanmış bir isimdir. İsveç'ten doğup, adını kısa zamanda tüm Avrupa'ya yayan ve birçok başarının sahibi olan, dönemin çok önemli bir oyuncusudur. Kariyerinin en önemli filmlerinden olan 1957 yapımı Yedinci Mühür adlı Ingmar Bergman'ın filminde tüm dikkatleri üzerine çeker. 1950'li yıllarda sinema kariyerine başlayıp, günümüze kadar başarılı oyunlarıyla gelmiştir.

1950 ve 1960'lı yıllarda gençken ve fırtına gibi eserken, esas 1970 yıllara geldiğinde, tam olgun yaşında, en iyi filmlerini vermeye başlar. Ünlü Amerikalı yönetmen Sydney Pollack'ın 1975 yılında The Condor of Three Days (Akbabanın Üç Günü) adlı filmde Robert Redford ve Faye Dunaway ile birlikte, kötü adam rolünü başarılı bir şekilde canlandırır ve burada bir casusu oynar. Anlatılması ve değerlendirmesi gereken birçok önemli ve eşsiz filmi vardır. 1973 senesinde, ünlü Yönetmen William Friedkin'in ilk Şeytan filminde, rahip rolünü üstlenmiştir. 1981 Senesine gelindiğinde ise, James Bond serisi filmlerinden olan, Never Say Never Again adlı filmde, Sean Connery ile başrolleri üstlenmiştir. 1981 yılında, Escape to Victory filminde Michael Caine ve Sylvester Stallone ile başrolleri üstlenmiştir. 1982 senesinde, Barbar Conan filminde Arnold Schwarzenegger ile birlikte oynamıştır. 1986 yılına gelindiğinde, Woody Allen'ın önemli filmleri arasında olan Hannah And Her Sister filminde, Michael Caine, Woody Allen ve Mia Farrow gibi önemli isimlerle başarılı oyunculuğunu bir kez daha kanıtlamıştır.

1976 Yılında, ünlü İtalyan yönetmen Francesco Rosi'nin Cadaveri eccellenti filminde yine karanlık bir Adam rolünü ustaca canlandırmıştır. Yine 1976 yılında, bir diğer önemli filmi ise Lanetliler Gemisi'dir ve burada da geminin hakimi ve baş kaptanını canlandırır. Bu film ise, o dönemin yıldız oyuncu kadrosundan oluşmaktadır. Faye Dunaway, Orson Welles ve Fernando Rey gibi... 1975 senesinde Rus aktör Yul Brynner ile The Ultimate Warrior'da boy gösterir. 1972 de yine bir casus filmi olan Embassy de, ünlü oyuncu Ray Milland ile onu görmekteyiz. 1970 senesinde yine bir casus filmi olan ve dünyaca ünlü Amerikalı yönetmen John Huston'ın The Kremlin Letter filminde Richard Boone ve Orson Welles ise iyi bir performans sergilemektedir. 1968 yılında, ünlü İngiliz oyuncu Alec Guinness ile birlikte The Quiller Memorandum filminde başarı ile oyunculuğunu sergiler. Yine 1968 yılında Ingmar Bergman'ın Vargtimmen adlı dram korku filminde, ünlü Norveçli güzel aktriss Liv Ullmann ile başrolleri paylaşır.