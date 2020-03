Max Von Sydow hayatını kaybetti! Max Von Sydow kimdir?

Ünlü oyuncu Max Von Sydow, 90 yaşında vefa etti. İsveçli aktör kariyeri boyunca Game of Thrones, Azınlık Raporu, Shutter Island, Star Wars The Force Awakens gibi pek çok önemli yapımda rol almıştır. İşte ünlü aktörün kariyerinden detaylar...

1950 ve 1960'lı yıllarda gençken ve fırtına gibi eserken, esas 1970 yıllara geldiğinde, tam olgun yaşında, en iyi filmlerini vermeye başlar. Ünlü Amerikalı yönetmen Sydney Pollack'ın 1975 yılında The Condor of Three Days (Akbabanın Üç Günü) adlı filmde Robert Redford ve Faye Dunaway ile birlikte, kötü adam rolünü başarılı bir şekilde canlandırır ve burada bir casusu oynar.

Anlatılması ve değerlendirmesi gereken birçok önemli ve eşsiz filmi vardır. 1973 senesinde, ünlü Yönetmen William Friedkin'in ilk Şeytan filminde, rahip rolünü üstlenmiştir. 1981 Senesine gelindiğinde ise, James Bond serisi filmlerinden olan, Never Say Never Again adlı filmde, Sean Connery ile başrolleri üstlenmiştir.

1981 yılında, Escape to Victory filminde Michael Caine ve Sylvester Stallone ile başrolleri üstlenmiştir. 1982 senesinde, Barbar Conan filminde Arnold Schwarzenegger ile birlikte oynamıştır. 1986 yılına gelindiğinde, Woody Allen'ın önemli filmleri arasında olan Hannah And Her Sister filminde, Michael Caine, Woody Allen ve Mia Farrow gibi önemli isimlerle başarılı oyunculuğunu bir kez daha kanıtlamıştır.