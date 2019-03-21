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May hükümeti bu sözlerle topa tuttu: Bıktınız, ben de aynı taraftayım

DÜNYA HABERLERİ  | 21.03.2019 03:46 | Son Güncelleme

İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit konusunda ülkenin girdiği çıkmazdan dolayı milletvekillerini suçladı. May, 'Milletvekilleri Brexit’i hayata geçirmek için bir yol üzerinde anlaşmayı başaramadı. Halk olarak bıktınız. Gerçek sorunlarınız dururken milletvekillerinin sadece Brexit’den söz ettiğini duymaktan yoruldunuz. Ben de sizinle aynı taraftayım' dedi.

May hükümeti bu sözlerle topa tuttu: Bıktınız, ben de aynı taraftayım

Başbakanlık ofisi “10 Numara”da ulusa sesleniş konuşması yapan May, ülkenin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma (Brexit) kararı aldığı referandumun üzerinden 3 yıla yakın zaman geçtiğini belirterek, “Milletvekilleri Brexit’i hayata geçirmek için bir yol üzerinde anlaşmayı başaramadı.” dedi.

İngiliz halkına hitap eden May, “Eminim ki halk olarak bıktınız. Gerçek sorunlarınız dururken milletvekillerinin sadece Brexit’den söz ettiğini duymaktan yoruldunuz. Ben de sizinle aynı taraftayım. Milletvekillerinin artık bir karar verme zamanı geldi.” diye konuştu.

Parlamentonun Brexit konusunda oylama üstüne oylama yaptığını ancak bir sonuca varılamadığını belirten May, “Sonuç olarak AB’den 29 Mart’ta bir anlaşmayla ayrılmıyoruz. Bu erteleme benim için büyük bir kişisel pişmanlık.” ifadelerini kullandı.

NİHAİ ŞANS

Bugün AB Konseyi Başkanı Donald Tusk’a yolladığı mektupla Brexit’in 30 Haziran’a ertelenmesini istediğini belirten May, bununla amacının milletvekillerine nihai bir karar verme şansı tanımak olduğunu kaydetti.

İngiliz parlamentosunun önünde AB’den anlaşmayla ayrılmak, anlaşmasız ayrılmak, yeni bir referanduma gitmek veya Brexit’i iptal etmek gibi seçeneklerin bulunduğunu hatırlatan May, son seçeneğin ülkenin demokrasisinde kalıcı bir hasara yol açacağını söyledi.

“Artık karar verme zamanıdır.” ifadesini kullanan May, “Bütün milletvekilleri şimdiye kadar neyi istemediklerini söyleme konusunda istekli oldu. Ümit ediyorum ki milletvekilleri AB ile müzakere ettiğim anlaşmayı desteklemenin bir yolunu bulabilir. Bu, referandum sonucunu hayata geçiren ve müzakere edilebilecek en iyi anlaşmadır.” diye konuştu.

Brexit anlaşmasına gerekli desteği bulmak için çaba harcamaya devam edeceğini belirten May, bununla birlikte Brexit’i 30 Haziran’dan ileri bir tarihe ertelemeye hazır olmadığının altını çizdi. (AA)

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ingiltere Brexit Theresa May

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