HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Maya Angelou: ABD'de ilk kez bir siyah kadın 25 cent'lerde

Maya Angelou: ABD'de ilk kez bir siyah kadın 25 cent'lerde

11.01.2022 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Angelou, 2010'da dönemin ABD Başkanı Barack Obama tarafından sivillere verilen en yüksek devlet nişanı olan Özgürlük Madalyası ile ödüllendirilmişti.

Maya Angelou: ABD'de ilk kez bir siyah kadın 25 cent'lerde

ABD'li şair ve insan hakları aktivisti Maya Angelou, ülkede 25 cent'lik madeni paralara resmi basılan ilk siyah kadın oldu.

2014'te 86 yaşında ölen Angelou, bir başkanlık yemin töreninde ilk kez şiir okuyan kadın olmuştu.

ABD Hazine Bakanlığı 'American Women Quarters' (Çeyrek Dolarlarda Amerikalı Kadınlar) programı kapsamında bir astronot, bir kabile lideri ve bir oyuncuya da 25 cent'lerde yer verecek.

Ülkenin ilk kadın Hazine Bakanı Janet Yellen, Angelou'nun figürünün yer aldığı madeni paranın piyasa sürülmesiyle ilgili açıklamasında ''Paralarımızı yeniden her tasarladığımızda ülkemiz hakkında bir şeyler söyleme; değer verdiklerimizi ve toplum olarak nasıl ilerlediğimizi anlatma şansımız var'' dedi.

Angelou, Derin Güney'de geçirdiği çocukluğunu anlattığı, 1969'da yayımlanan otobiyografisi ''I Know Why the Caged Bird Sings'' (Kafesteki Kuşların Neden Öttüğünü Biliyorum) ile üne kavuşmuştu.

Derin Güney, ABD'nin güneyinde bulunan bir kültürel ve coğrafi alt bölge.

Pamuk Eyaletleri olarak da adlandırılan Derin Güney, iç savaş dönemi öncesinde kölelerin plantasyonlarda çalıştırıldığı eyaletleri tanımlamak için kullanılan bir kavram.

Onlarca fahri doktora unvanı alan ve 30'dan fazla kitabı bulunan Angelou, 2010'da dönemin ABD Başkanı Barack Obama tarafından sivillere verilen en yüksek devlet nişanı olan Özgürlük Madalyası ile ödüllendirilmişti.

25 cent'lerin üzerinde Angelou, doğan güneş ve uçan bir kuş figürünün önünde kollarını açmış olarak resmedildi. Hazine Bakanlığı bu tasarımın Angelou'nun şiiri ve yaşam biçimini simgelediğini belirtti.

Dört simge kadın

Paranın ön yüzünde ise ABD'nin ilk başkanı George Washington'un resmi bulunuyor.

Hazine Bakanlığı önümüzdeki dört yıl içinde 20 adet 25 cent'lik daha çıkaracak. Bu paralarda ülkenin tarihinde önemli yeri bulunan kadınların tasvirleri yer alacak.

Bu yıl çıkarılacak çeyrek dolarlarda ülkenin ilk kadın astronotu Sally Ride, ilk Cherokee lideri ve yerli hakları savunucusu Wilma Mankiller ve Hollywood'daki ilk Çin kökenli Amerikalı film yıldızı kabul edilen Anna May Wong'a da paraların arka yüzünde yer verilmesi planlanıyor.

20 dolarlık banknotlarda 7'nci ABD Başkanı Andrew Jackson'ın yerine, kurduğu "Yeraltı Demiryolu" adlı ağla çok sayıda köleyi kurtaran siyah insan hakları eylemcisi Harriet Tubman'ın portresinin yer verilmesine ilişkin çalışmalar devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gerçeği anlayınca kaçmaya çalıştı! Tacizciye filmleri aratmayan tuzakGerçeği anlayınca kaçmaya çalıştı! Tacizciye filmleri aratmayan tuzak
Öldürülen avukat Dilara Yıldız'ın kardeşi konuştu: Ablam onu ailesinin fuhuş çetesine üye olduğunu öğrendiği için bıraktıÖldürülen avukat Dilara Yıldız'ın kardeşi konuştu: Ablam onu ailesinin fuhuş çetesine üye olduğunu öğrendiği için bıraktı
Bu salgın sizin yüzünüzden ÇinlilerBu salgın sizin yüzünüzden Çinliler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Otomobilde yeni ÖTV düzenlemesi!

Otomobilde yeni ÖTV düzenlemesi!

Ahmet Çalık'ın ölüm sebebi ortaya çıktı!

Ahmet Çalık'ın ölüm sebebi ortaya çıktı!

Ünlü şefleri ağlatan veda! MasterChef'te son finalist belli oldu

Ünlü şefleri ağlatan veda! MasterChef'te son finalist belli oldu

Bir garip babalık davası! Mirastan pay alınca...

Bir garip babalık davası! Mirastan pay alınca...

Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan PCR testi ve karantinayla ilgili yeni karar

Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan PCR testi ve karantinayla ilgili yeni karar

YSK'dan güncelleme geldi! Sarıgül ve İnce liste dışı

YSK'dan güncelleme geldi! Sarıgül ve İnce liste dışı

İlginizi Çekebilir

Evinize en uygun televizyon hangisi? İşte ürün önerileri

Evinize en uygun televizyon hangisi? İşte ürün önerileri

Bu kadar da olmaz dedirtti! Bankadan çektiği dolar sahte çıktı

Bu kadar da olmaz dedirtti! Bankadan çektiği dolar sahte çıktı

Kahvesini sıcak tercih edenlere en iyi termos bardaklar

Kahvesini sıcak tercih edenlere en iyi termos bardaklar

Türkiye, Enes Kara’nın ölümünü konuşuyor!

Türkiye, Enes Kara’nın ölümünü konuşuyor!

Yanlış kişiye gönderilen cinsel içerikli fotoğraf hayatlarını kabusa çevirdi

Yanlış kişiye gönderilen cinsel içerikli fotoğraf hayatlarını kabusa çevirdi

Tofaş Şahin ile İstanbul'dan Kuzey Kutbu'na gitti!

Tofaş Şahin ile İstanbul'dan Kuzey Kutbu'na gitti!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.