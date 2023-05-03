Mayıs ayı burç yorumları! 2023 Mayıs ayında burçları neler bekliyor?

Mayıs ayıyla birlikte burçları kariyer ve iş anlamda yeni gelişmele bekliyor. Özellikle bu ayda bazı finansal değişiklikler ve kariyer farklılıkları durumu söz konusu olabilir. Kendi değerlerinizi gözden geçirmek isteyeceğiniz bir dönemdesiniz. Bu yüzden iç dünyanıza yönelmek için bu dönemi verimli bir şekilde değerlendirmelisiniz.

KOÇ

Boğa mevsimi tüm hızıyla devam ediyor. Bu yüzden hayattan zevk aldığınız bazı durumlara yönelmek isteyeceksiniz. Emeklerinizin karşılığını alacak ve başarıyı kucaklayacaksınız. Bu ay özellikle aile bütçenizi daha yakından takip etmek isteyeceksiniz. Merkür'ün haritanızın parayı yöneten sektöründeki geriye dönük yolculuğu bir veya iki finansal sorun getirebilir. Ayrıca beklenmedik harcamalara karşı tetikte olmak ve 5 Mayıs'taki Akrep ay tutulması sırasında akıllı yatırımlara bakmayı veya borç ödemeyi düşünebilirsiniz.

BOĞA

Bu ay görülecek çok fazla hesap ve yapılacak iş var. Uzun süredir ertelediğiniz bazı işleri artık yapmak zorunda kalacaksınız. Sonuç odaklı olarak ilerliyorsunuz ve bu durumda beraberinde kaçınılmaz olarak başarıyı da getiriyor. Merkür’ün burcunuzda yaptığı geri hareket enerjisel olarak bazı dalgalanmaların yaşanmasına neden olacak. Kendinizi bir anda istemsiz ve nedensiz bir şekilde üzgün bulabilirsiniz. Bu sürecin geçici olduğunu aklınızdan çıkartmamaya çalışarak temkinli hareket edin.

İKİZLER

Bu ay Güneş on ikinci evinizde üç gök cismiyle hareket haline girerken kendinizi her zamankinden daha hayalperest bulabilirsiniz. Gezegen yöneticiniz Merkür derin bir şekilde geriliyor ve sizi hem mutlu hem de acı dolu anıları gözden geçirirken hayatınızın değerlendirmesini yapmaya zorluyor. Geleceğe dair kararlar vermenin tam zamanı! Cesur adımlar atın. Ancak bu adımları atarken fikrine güvendiğiniz kişilerin sözlerini göz ardı etmemeye özen gösterin.

YENGEÇ

Boğa mevsimi haritanızın toplumu yöneten bölümünü aydınlatırken dünyayı daha iyi bir yer yapmak için ilham alacaksınız. Mayıs ayında hiç hesaplamadığınız ve beklemediğiniz konulara dair bazı hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz. Karşınıza çıkan engelleri aşabilecek güçte olduğunuzu unutmamalısınız. 5 Mayıs’taki Akrep dolunayında özellikle sevdiklerinizle zaman geçirmek ve sosyalleşmek için planlar yapın. Bu dönemde yalnız kalmak en son isteyeceğiniz şey olacak.

ASLAN

Boğa mevsimiyle birlikte rotanızı artık tamamen başarıya doğru çeviriyorsunuz. 5 Mayıs'taki Akrep ay tutulması sırasında duygularınızı kontrol etmeye özen göstermelisiniz, yoksa bastırdığınız duygular yüzeye çıkabilir. Duygusal olarak kendinizi ifade etme konusunda bazı zorluklar yaşayabilirsiniz. Bu durumun üstesinden gelebilmek için en başında kendinize karşı dürüst davranmanız gerektiğini unutmamalısınız.

BAŞAK

Genel olarak daha içe dönük bir ruh halinizde olsanız da Mayıs ayıyla birlikte artık sosyalleşmek ve yeni insanlarla tanışmak için zaman bulacaksınız. Boğa mevsimi Güneş’in dokuzuncu evini harekete geçirirken ufkunuzu genişletmek ve eğlenmek için kendinize izin verin. Bu titreşimlerin tümü zihninizi, bedeninizi ve ruhunuzu yükseltmekle ilgilidir. Bu nedenle yeni deneyimler ve düşünme biçimleri aradığınızdan emin olun. 5 Mayıs'taki Akrep dolunay tutulması, nasıl düşündüğünüz üzerinde derin bir etkiye sahip olabilir ve size ruhunuzu geliştirmek için modası geçmiş görüşleri serbest bırakma fırsatı verebilir. Bu süre zarfında derin konuşmalar da ortaya çıkabilir, bu nedenle en çok güvendiğiniz insanlarla görüşmeye dikkat edin.

TERAZİ

Dünyanız Mayıs ayında değişim ve dönüşümün etrafında dönecek. Çünkü Boğa mevsiminde Güneş sekizinci evinizde harekete geçiyor. Bu kozmik iklim, sizi en yüksek potansiyelinizden alıkoyan insanlardan veya durumlardan uzaklaşmanız için size güç ve motivasyon verebilir, artık size hizmet etmeyen şeylerden uzaklaşmanıza yardımcı olabilir. 5 Mayıs'taki Akrep dolunay tutulması sizin için özellikle güçlü olacak ve bazen insanın yeni büyümeye yol açmak için yıkımı kucaklaması gerektiğini anlamanıza yardımcı olacak.

AKREP

Mayıs ayı sizin için romantik bir ay olacak, çünkü Boğa mevsimi haritanızın aşkı yöneten bölümünü aydınlatıyor. Bu ay midenizde uçuşan kelebek sayısının arttığını fark edeceksiniz. Eğer mevcut bir partneriniz varsa geleceğe dair kararlar verebilirsiniz. Ancak henüz aşkı bulamadığınızı düşünüyorsanız Eros’un oku sizi 12’den vurmak üzere. Romantik komedi filmlerini kıskandıracak bir aşk sizi bekliyor. 5 Mayıs’ta burcunuzda yaşanacak dolunay kendi ihtiyaçlarınıza öncelik vermeniz gerektiğini anladığınız bir dönemin başlangıcı olacak.

YAY

Mayıs ayında artık hayatınızda yoluna gitmediğini hissettiğiniz durumlara başka bir bakış açısıyla yaklaşacak ve onları çözmek için somut adımlar atacaksınız. Bu kozmik iklim sizi daha keskin kararlar almaya yönlendirecek. Mayıs ayında kendi istek ve arzularınıza öncelik vermeyi denemelisiniz. 5 Mayıs'taki Akrep dolunay tutulması sırasında, sizi daha düşünceli bir ruh haline sokabilir. Saplantılı davranışlara dikkat edin ve kendinize veya başkalarına aşırı eleştirel bakmamaya çalışın. Enerji zaman zaman biraz gergin gelse de, günü size hizmet etmeyen şeyleri salıvermeye adayarak daha verimli hale getirmeyi başarabilirsiniz.

OĞLAK

Bu ay biraz göğsünüzü şişirmekte sorun yok, çünkü üç gezegen Boğa burcunda ve haritanızın egoyu yöneten sektöründen geçiyor. Neyse ki, bu titreşimler auranıza ekstra bir ışıltı getirecek. Bu durumda beraberinde başarıyı getirecek. Bununla birlikte, Merkür hala geri giden arafta sıkışıp kaldığından, devam etmeden önce sözlerinizi ve eylemlerinizi ölçmeyi unutmayın, aksi takdirde iletişimsizlik ve hatadan beslenen bir monotonluğa girebilirsiniz.5 Mayıs'taki Akrep dolunay tutulması sırasında sosyal ilişkilerinizi temizlemeyi düşünün.

KOVA

Mayıs ayında kendinizi biraz daha olayların akışına bırakmayı seçebilirsiniz. Güneş dördüncü evinizde hareket ederken bu ay dinlenme zamanı! Bu titreşimler, ailenizi ve ev yaşamınızı güçlendirebileceğiniz yolları düşünürken ihtiyaçlarınızı kontrol etmekle ilgilidir. Merkür’ün gerileme hareketinin özellikle sosyal anlamda bazı sorunlarla mücadele etmenize neden olabileceğini fark edeceksiniz. Sorunları çözmek için iç dünyanıza yönelmeyi ve ikili ilişkilerinizi yeniden gözden geçirmeyi deneyebilirsiniz.

BALIK

Mayıs ayında daha kararlı ve sakin bir ruh hali içinde olacaksınız. Merkür'ün geri hareketi yanlış anlaşılmalara veya inatçı tartışmalara yol açabilir. Bu nedenle kullandığınız kelimelere her zamankinden daha fazla dikkat etmemelisiniz. 5 Mayıs'taki Akrep dolunay tutulması, haritanızın ruhsal bölümünü harekete geçirerek sezgilerinizi hareketlendirecek. Bu yeni keşfedilen sezgi duygusu zaman zaman oldukça yoğun hissedilebilir. Bu da ihtiyacınız olduğunda sosyal bir nefes almanızı önemli hale getirir.



