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Mayıs ayında çuvallarla kaydılar

YAŞAM HABERLERİ  | 26.05.2020 10:20 | Son Güncelleme

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde karda çuvallarla kayarak eğlenen gençler, Mayıs ayında karda kaymanın keyfini çıkardı. Dağlarda doğal olarak yetişen bitkileri toplayan gençlerin bu eğlencesi beğeni topladı.

İlçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Karabağ köyündeki gençler, peynir yapımı başta olmak üzere çeşitli yemeklerde kullanılan bitkileri toplamak için dağların eteklerine çıktı. Bir süre bitkileri toplayan gençler, daha sonra bunları çuvala doldurarak dönüş için hazırlık yaptı. Çuvalları sırtlayan gençler, dönüş yolunda dağların eteğindeki karda kayarak yorgunluğunu attı.

YAKLAŞIK1 KİLOMETRE KAYDILAR

Kayak pistini andıran yaklaşık bir kilometrelik alanda kayarak eğlenen gençlerden Emin Erez, “Köyden pancar toplamaya çıktık. Karın bulunduğu dağlık ve yüksek bölgede, 1 kilometreye yakın uzunluktaki yamaçtan kendimizi bırakarak kayak yaptık. Hava sıcaklığının hemen hemen 24 derecenin üzerinde hissedildiği bölgede karda kayarak keyif yaptık. Uzun zamandır böyle bir güzellik, böyle bir duygu yaşamamıştım. Çok mutlu oldum. Biz de arkadaşlarla sırtımıza topladığımız pancar torbalarıyla kayarak üzerimizdeki stresi attık” dedi. (İHA)

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