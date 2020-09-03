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43 mürettabat ve 6 bin sığırla kaybolan kargo gemisinden bir kişi kurtarıldı

03.09.2020 11:30 | Son Güncelleme

Japon sahil güvenlik ekipleri, Maysak Tayfunu sırasında kaybolan 43 mürettebat ve 6 bin sığırın bulunduğu kargo gemisinden bir kişiyi kurtardı.

43 mürettabat ve 6 bin sığırla kaybolan kargo gemisinden bir kişi kurtarıldı

Mürettebat ve gemi için arayış, kuvvetli rüzgâr ve yüksek dalgalara rağmen uçak ve devriye gemileriyle devam ediyor.

Gulf Livestock 1 isimli gemi Maysak Tayfunu'na yakalandıktan sonra Doğu Çin Denizi'nden yardım sinyali gönderdi.

Sinyalin ardından arama kurtarma ekipleri bir denizciyi, can yeleğiyle dalgalı sularda sürüklenirken buldu.

Mürettabattan 39 kişi Filipinler, 2'şer kişi ise Yeni Zelanda ve Avustralya vatandaşı.

Japon sahil güvenliğine göre kurtarılan kişi, gemi alabora olmadan önce geminin arızalandığını bildiren Filipinli mürettabattan birisi.

Yardım çağrısı dün gece Japonya'nın güneybatısındaki Amami Oshima adasının batısından gönderildi.

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanlığı, Gulf Livestock 1'in 14 Ağustos'ta Çin'e gitmek üzere Yeni Zelanda'dan ayrıldığını bildirdi. Yolculuğun 17 gün sürmesi bekleniyordu.

Filipin Dışişleri Bakanlığı, Japonya'nın Osaka kentindeki konsolosluk yetkilileriyle birlikte durumu izlediklerini ve koordinasyon içinde olduklarını açıkladı.

Japon sahil güvenliği, yaptığı basın açıklamasında beklenen yeni tayfun öncesinde ikinci bir arama kurtarma operasyonunu başlatacağını duyurdu.

Panama bandıralı Gulf Livestock 1 isimli gemisi

BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Filipinli mürettabattan birisinin eşi olan ve Filipinler'in Quezon eyaletinden BBC'ye konuşan Pitogo, kocasıyla son olarak Salı akşamı konuştuklarında eşinin hava durumu sebebiyle endişeli olduğunu söyledi.

Yeni Zelanda hayvan hakları örgütü SAFE, trajedinin canlı hayvan ticaretinin risklerini bir kere daha gösterdiğini söyledi.

Kampanya yöneticisi Marianne Macdonald, "Bu inekler asla denizde olmamalıydı" dedi.

Hem Avustralya hem de Yeni Zelanda, mürettebat üyelerinin ailelerine konsolosluk yardımı sağladıklarını söyledi.

Kasırga sebebiyle oluşan şiddetli rüzgâr ve yağmur 2002 yılında yapımı tamamlanan 139 metre uzunluğundaki Panama bandıralı gemiye yönelik arama çalışmalarını engelliyor.

Adını bir Kamboçya'da yetişen bir ağaçtan alan Maysak Tayfunu, Doğu Çin Denizi'nden geçtikten sonra Perşembe günü erken saatlerde Güney Kore'nin liman kenti Busan'da karaya çıktı.

Bölge tayfundan etkilenirken en az bir kişi de hayatını kaybetti. 2 bin 200'den fazla kişi sığınaklara taşınırken, yaklaşık 120 bin ev de elektriksiz kaldı.

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