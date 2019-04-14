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Mazbatasını alan muhtar, mahalle sakinleriyle fidan dikti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 12:32 | Son Güncelleme

MARDİN'in Derik ilçesinde, Ekrem Erol (44), muhtar seçildiği Kale Mahallesi sakinleriyle birlikte fidan dikti.

Mazbatasını alan muhtar, mahalle sakinleriyle fidan dikti

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Derik ilçesinde, Ekrem Erol (44), muhtar seçildiği Kale Mahallesi sakinleriyle birlikte fidan dikti.
Derik ilçe merkezindeki Kale Mahallesi'nde esnaf Ekrem Erol, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde 4 bin 350 seçmenin 2 bin 350 oyunu alarak ilk kez muhtar seçildi. İlçe Seçim Kurulu'nda mazbatasını alan muhtar Erol, ilk çalışması fidan dikmek oldu. Mahalle sakinleriyle birlikte Erge Baba Tepesi'ne giden Erol, 44 fidan dikti. Çevre duyarlığına dikkat çekmek amacıyla fidan diktiğini anlatan muhtar Erol, bu tür etkinlikleri sürdüreceğini söyledi. Erol, "Mazbatamı aldıktan sonra Erge Baba tepesine gelip, fidan dikmeye başladık. Fidan dikme etkinliğimizin ardından yamaç paraşütüyle bir uçuş gerçekleştirdik. Bu uçuşumu seçmenlerime armağan ediyorum" dedi.

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Mazbatasını alan muhtar, mahalle sakinleriyle fidan diktiMazbatasını alan muhtar, mahalle sakinleriyle fidan diktiMazbatasını alan muhtar, mahalle sakinleriyle fidan diktiMazbatasını alan muhtar, mahalle sakinleriyle fidan dikti

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