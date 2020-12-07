'Mazgal köpek' yine iş başında! Caddenin demirbaşı oldu

Mazgal’ın caddenin demirbaşı olduğunu ve artık aileden sayıldığını söyleyen cadde esnafı Muhammet Salih Yeşiltaş, “Köpek aslında çok uzun süredir burada. Biz esnaf olarak zaten sürekli yardımcı oluyoruz bakıyoruz. Konunun fare olduğunu biliyorduk, farklı lanse edildi televizyonlarda. Baya bir seviliyor bu cadde üzerinde genelde tanınıyor da. Buranın artık demirbaşı oldu. Saldırgan değil gerçekten hayvan nasıl söyleyeyim insancıl bir hayvan. Çok insancıl olduğu içinde sıkıntı yok. Akşam biz kapatana kadar o burada. Sabah erken mesai yapıyor. Bizimle beraber mesai yapıyor bizimle beraber kapatıyor" dedi.

"AİLEDEN SAYILIR ARTIK"

Köpeğin mazgallarda arayışa devam ettiğini ifade eden Yeşiltaş, "Mazgallarda zaten aşağıdan yukarıya kadar yukarıdan da aşağıya kadar fare kovalıyor. Sürekli fare kovalama peşinde. Yakalarsa kötü olur ama. Fare yerinde duran bir hayvan değil mantıklı düşünmek gerekirse. Fare yerinde duran bir hayvan olmadığı için belediyenin bulması imkansız. O yüzden bir de koku alma şeyleri yüksek olduğu için köpeklerin o yüzden kokuyu aldığı için bir aşağı bir yukarı gidip geliyor. Fareyle oynuyor aslında. Çok uzun süredir buranın demirbaşıydı zaten köpek, aileden sayılır artık. O yüzden ondan sonra zaten meşhur olduktan sonra ayrı bir ilgi gösterildi her yerden tanındı da daha önceden burada zaten seviliyordu. İzmit’in sembolüydü Türkiye’nin sembolü oldu öyle söyleyeyim” dedi.

İHA

