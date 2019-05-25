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Mazgala sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.05.2019 06:44 | Son Güncelleme

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, yağmur suyu giderine düşerek mazgala sıkışan yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Mazgala sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, yağmur suyu giderine düşerek mazgala sıkışan yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yavru kedinin kurtarılma anı kameraya saniye saniye yansıdı.
Olay, gece saatlerinde Postacılar mahallesinde meydana geldi. Sokakta bulunan yağmur suyu giderine düşen yavru kedi mazgallara sıkıştı. Yavru kedinin sesini duyan mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yağmur suyu giderine girerek, mazgalları kesti. Yapılan çalışmalar sonucunda yavru kedi sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Öte yandan, yavru kedi annesinin yanına bırakılırken, kedinin kurtarıldığı anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde mahalle sakinlerinin yavru kedinin kurtarılmasını büyük bir sevinç ve alkışlarla kutladığı görüldü.

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