MCHC nedir? MCHC değeri kaç olmalıdır? Düşüklüğü ile yüksekliği nedenleri ve belirtileri

Hastalıkların belirlenmesi için kullanılan kan testleri arasında MCHC yer alır. MCHC, kırmızı kan hücrelerinin yoğunluğunu gösterir. Bu yazıda sizler için MCHC düşüklüğü ve MCHC yüksekliği ile ilgili bilgiler derledik. MCHC nedir, kaç olmalı? Sorusunun cevabı için hadi yazıya geçelim! MCHC Nedir? İnsanlar hayatlarının belirli dönemlerinde bazı rahatsızlıklara yakalanabilir. Bu durum bazen kendini gösteren belirtilerle ortaya çıkar. Çeşitli rahatsızlıkların belirlenmesi ve rutin kontrollerin yapılması sırasında kişilere bazı testler yapılır. Rutin olarak yapılabilen testler vücutta eksiklik ya da fazlalık gösteren değerlerin belirlenmesini kolaylaştırır. Bu testlerden biri de; MCHC’dir. MCHC bir kan testidir. Kişinin elinden ya da kolundan kan alınır. MCHC kan değeri nedir? Test, kırmızı kan hücrelerinin yoğunluğunu ölçer. Hemoglobin miktarının öğrenilmesi için oldukça önemli olan test, kansızlık şüphesi bulunan kişilere yapılır. Değerin normal seyrinden farklı sonuçlar çıkması ise vücutta bazı sorunlar olduğunu gösterir. Hemoglobin, vücutta oksijeni taşır. Az olması durumunda vücutta olması beklenen oksijen oranı düşük seviyelerde olur. Çeşitli belirtilerle farkedilen düşük ya da yüksek değerler, tedaviler ile normal seviyelere çıkarılır.

MCHC Değeri Kaç Olmalıdır? Kan alınarak yapılan MCHC testi hastane, klinik ve sağlık ocaklarında yapılır. Kandaki hemoglobin oranı test ile belirlenir. MCHC testinin sonucunda çıkan değerler değerlendirilir. MCHC nedir kaç olmalı gibi sorular kişiler tarafından merak edilir. MCHC nedir kan tahlili yaptırarak vücut değerlerini öğrenmek mümkün müdür gibi soruların cevabını yazımızda bulabilirsiniz. Olması gereken aralıklar hasta yaşına göre farklılık gösterir. Yetişkin hastalarda 33 ile 36 g/dl aralığında normal kabul edilir. Yenidoğan bebeklerde ise; 30 ile 36 g/dl aralığı normaldir. 1-3 günlük bebeklerde normal kabul edilen değerler biraz daha düşüktür. 29 ile 37 g/dl aralığı kabul edilebilir. 1-2 haftalık bebeklerde ise; alt limit 28 g/dl’ye kadar düşer. 2 yaşın üzerinde çocuklarda 31 ile 37 g/dl aralığı kabul edilebilir. Yaş grubu dikkate alınarak incelenen testler sonucu değerleriniz hakkında bilgi alırsınız. Farklı yöntemlerle MCHC düşüklüğü ya da yüksekliğini düzene sokabilirsiniz. MCHC Düşüklüğü MCHC değeri farklı aralıklarda gözlenir. MCHC düşüklüğü nedir? MCHC düşüklüğünün sebebi; hemoglobin yoğunluğunun az olmasından dolayıdır. Değerin normalin altında çıkması vitamin ve minerallerin vücutta az olduğunu ve üretimde bir sıkıntı yaşandığını gösterir. MCHC düşüklüğünün birçok nedeni vardır. Demir eksikliği ve kan kaybı yaşanması sıklıkla karşılaşılan nedenler arasında yer alır. Yeterli miktarda demirli gıdalar alamama durumu da MCHC değerinin düşük çıkmasına sebep olur. İdrar yolunda kaçak olması ve demir kaybı yaşanması da vücudun ihtiyaç duyduğu demir miktarına ulaşamamasına sebep olur. Bağırsaklar tarafından demirin emilmesi ise; vücutta demir miktarının azalmasının sebeplerinden biridir. MCHC düşüklüğünün farklı nedenleri de olabilir. Hamilelik dönemlerinde MCHC değerinde düşüklükler görülebilir. Akdeniz anemisi gibi hastalıklar da değerlerin düşmesine sebep olur. MCHC düşüklüğü belirtilerini takip ederek durumun farkına varabilirsiniz.