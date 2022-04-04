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MEB 2022 sınav sonuçları nasıl sorgulanır? Devamsızlık sorgulama nasıl yapılır? E Okul VBS öğrenci girişi!

04.04.2022 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MEB 2022 sınav sonuçları ve devamsızlık sorgulama nasıl yapılır? Günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. E-okul sadece öğrencilere değil velilere de kolaylık sağlıyor. Veliler de devamsızlık ve yazılı sınav sonuçlarını VBS sistemi üzerinden görebiliyor. Peki MEB 2022 sınav sonuçları ve devamsızlık sorgulama nasıl yapılır? İşte E Okul VBS öğrenci giriş ekranı...

MEB 2022 sınav sonuçları nasıl sorgulanır? Devamsızlık sorgulama nasıl yapılır? E Okul VBS öğrenci girişi!

MEB 2022 sınav sonuçları ve devamsızlık sorgulama nasıl yapılır? sorusunun yanıtı veli ve öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Tüm derslerin notları ve davranış notları e-okul sistemine giriliyor. E-okul sisteminden notlarını öğrenen öğrenciler takdir belgesi mi yoksa teşekkür belgesi mi alacaklarını da buradan hesaplayabiliyor. Peki MEB 2022 sınav sonuçları ve devamsızlık sorgulama nasıl yapılır? E Okul VBS öğrenci giriş ekranı ve konuya ilişkin detaylar haberimizde.

MEB 2022 SINAV SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

E-Okul girişi ile not bilgilerilerine menüdeki "Not Bilgisi" bölümüne tıklayarak öğrenilebiliyor. E Okul üzerinden sınav tarihler, haftalık ders programı, devamsızlık bilgisi görüntüleme de kolaylıkla yapılabiliniyor.

E OKUL DEVAMSIZLIK SORGULAMA NASIL YAPILIR?

MEB tarafından sağlanan e-okul veli bilgilendirme sistemi ile veli ya da öğrenciler devamsızlık sorgulamasını da yapabiliyor.

E Okul VBS girişi:

E Okul veli bilgilendirme sistemi, yazılı ve sözlü notları gibi pek çok konuda önem arz etmeye devam ediyor. Öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin uğrak noktası olan E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, yeni dönemin başlamasıyla birlikte eğitim dünyasının yeniden gündemindeki konu oldu. Öğrenciler hakkında bütün bilgilerin var olduğu bu sistem, eğitim alanında büyük şeffaflık sağlarken bilgilerin erişim kolaylığı açısından da işleri oldukça kolaylaştıran bir yöntem haline geldi.

Öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları kolayca erişim sağlanabiliyor. E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne başarılı bir giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan "Not Bilgisi" seçeneğine tıklayın.

Bu seçeneğe tıkladıktan sonra açılan pencerede öğrencinin not bilgilerine erişim sağlayabilirsiniz.

E - OKUL TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Takdir belgesi ve teşekkür belgesi alabilmek için bazı gerekli şartlar yerine getirilmelidir. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde gerekli şartlar şöyle belirtilmiştir;

Tüm derslerinde başarılı olan ve dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 puandan aşağıda olmayan öğrenciler ile davranış puanı 100 olan öğrenciler arasından öğrenci ödül ve disiplin kurulunca belge alacaklar şu şekilde belirlenir;

  • 70,00 – 84,99 puan aralığında olanlar teşekkür belgesi,

  • 85,00 ve daha üstü bir puana sahip olanlar takdir belgesi,

  • Ortaöğrenim süresince en az 3 öğretim yılı dönemleri boyunca takdir belgesi almış olanlar da üstün başarı belgesi ile ödüllendirilir.

E-OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ

Veli bilgilendirme sistemine girişte bu linki kullanabilirsiniz;

https://www.mynet.com/e-okul-veli-bilgilendirme-sistemi

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e-okul Milli Eğitim Bakanlığı
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