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MEB AÖL sınav tarihleri 2021... 2020- 2021 AÖL sınavları ne zaman, internetten mi yapılacak? AÖL ve AÖO sınav tarihleri!

31.12.2020 08:50 | Son Güncelleme:
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MEB AÖL sınav tarihleri 2021... 2020- 2021 AÖL sınavları ne zaman, internetten mi yapılacak? AÖL ve AÖO sınav tarihleri!

MEB'ten son dakika AÖL ve AÖO sınav erteleme duyurusu geldi. Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınavları kronavirüsten dolayı online olarak mı yapılacak araştıran adaylar, MEB'in yayınladığı 2020-2021 Açıköğretim Lisesi 1. dönem sınavları tarihlerini araştırmaya başladı. Heyecanla beklenen 2020 AÖL 1. dönem sınavı 5-6 Aralık 2020 tarihlerinde yapılacaktı. AÖO ve AÖL sınavları ne zaman yapılacak? AÖO ve AÖL sınavları ertelendi mi? İşte MEB'in AÖO ve AÖL sınavları erteleme hakkında yaptığı açıklama...

MEB tarafından 2020-2021 AÖO ve AÖL 1. dönem sınav giriş yerleri 2 Aralık Çarşamba günü itibari ile öğrencilerin erişimine açılacaktı. MEB'ten son dakika AÖO ve AÖL sınav erteleme duyurusu geldi. Açık Lise ve Açık Ortaokul sınavları internetten mi yapılacak online mı olacak araştırılmaya başlandı. Koronavirüsten dolayı geçtiğimiz dönemlerde sınav tarihlerinde değişiklik olmuştu. Buna ek olarak salgının hızla artması nedeniyle bazı kısıtlamalar geri geldi. Tekrar aynı durum mu yaşanacak merak eden adaylar, AÖO ve AÖL sınavları internetten mi yapılacak yoksa sınav merkezinde mi yapılacak araştırmaya başladı. AÖL ders ekleme işlemlerinin başlamasıyla birlikte araştırılan AÖO ve AÖL 1. dönem 2020 sınav tarihleri açıklandı mı sorusunun cevabı haberimizde... İşte MEB ile Açık Lise AÖO ve AÖL sınav takvimi ve 1.dönem sınav tarihleri.

MEB AÖO ve AÖL SINAVLARI ERTELENDİ Mİ?

9 Ekim 2020 tarihinde biten AÖL kayıt işlemlerini yapan öğrencilerin gündeminde şimdi de 2020 AÖO ve AÖL sınav takvimi yer alıyor. 2020-2021 eğitim ve öğretim dönemi için Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı sınav takvimine göre 1.dönem sınav tarihleri açıklandı. İlk kez açık liseye kaydolan ve açık lise kaydını yenileyenlerin merak ettiği MEB AÖL sınav takvimi değişti. AÖO ve AÖL sınavları ne zaman? MEB ile Açık Lise AÖL ve AÖO sınav takvimi ve AÖO ve AÖL 1.dönem sınav tarihleri ne zaman? araştırılıyordu. MEB'in yaptığı son dakika açıklaması ile AÖO ve AÖL sınavları ertelendi. Peki AÖO ve AÖL sınavları ne zaman yapılacak?

MEB'DEN SON DAKİKA AÖO ve AÖL ERTELEME DUYURUSU

Milli Eğitim Bakanlığı yapılan duyuruda; "5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak olan açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir." açıklamasını yaptı.

AÖO ve AÖL SINAVLARI ONLİNE MI YOKSA SINAV MERKEZLERİNDE Mİ YAPILACAK?

AÖL ve AOÖ kayıt işlemlerinin ardından öğrenciler AÖL ve AOÖ sınavları online mı yapılacak yoksa sınav merkezinde mi yapılacak araştırmaya başladı. AÖL ve AOÖ sınavlarının internet üzerinden yapılacağını düşünen adaylara şimdiden MEB'in açıklaması gelmedi. Erteleme duyurusunun öncesinde MEB
, AÖL ve AOÖ sınavlarını yüz yüze yapma kararı almıştı. Yeni alınan kısıtlama kararlarından dlayı yüz yüze yapılacak sınav ertelendi. Koronavirüs hastaları artmaya devam ederse, AÖL ve AOÖ sınavlarının internetten yani online yapılması bekleniyor.

MEB, AÖL SINAV TAKVİMİ 2020

Bazı nedenlerden dolayı liseyi açık olarak okuyan ve örgün eğitime katılamayan kişilerin Milli Eğitim Bakanlığı 2020- 2021 Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğrretim Ortaokulu sınav takvimi araştırması devam ediyordu. AÖL kayıt yenileme ve ilk kez kayıt yapacakların son işlem tarihi 9 Ekim olarak açıklanmıştı. Peki 2020- 2021 AÖL ve AÖO sınavları ne zaman? MEB'in erteleme kararından önce AÖL ve AÖO sınav tarihleri şöyleydi;

2020-2021 Eğitim Öğretim yılı 1. Dönem Sınav Giriş Belgelerinin Sistem Üzerinden Yayınlanması 2 Aralık 2020 Çarşamba

2020-2021 Eğitim Yılı 1. Dönem Sonu Sınavları 5-6 Aralık 2020

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