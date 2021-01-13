MEB bursluluk sınavı tarihi 2021... İOKBS ne zaman yapılacak? 2021 bursluluk sınavı başvuru tarihi!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her sene gerçekleştirilen bursluluk sınavına ilişkin çok sayıda öğrenci ve veli son dönemde araştırma yapıyor. 2021 MEB bursluluk sınavı tarihi ile ilgili detaylar Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesinde yer alan sınav takviminde bulunuyor. Eğitim hayatları süresince maddi destek almak isteyen öğrenciler ise sınavla ilgili detaylar hakkında araştırma içerisinde. Peki, İOKBS ne zaman 2021? İşte çok merak edilen bursluluk sınavı 2021 ne zaman sorusunun yanıtıyla ilgili detaylar...

MEB BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN 2021?

Eğitim yaşamlarında maddi destek almak isteyenler 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıflar ve hazırlık sınıfı öğrencileri ve velileri tarafından 2021 bursluluk sınavı ne zaman sorusunun yanıtı uzun süredir araştırılıyordu. İOKBS de dahil olmak üzere pek çok sınavın 2021 yılında gerçekleşeceği tarihler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan sınav takviminde yerini aldı.

2021 İOKBS NE ZAMAN YAPILACAK?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıflar ve hazırlık sınıfı) 25 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav (8. Sınıflar) ise 6 Haziran 2021 tarihinde yapılacak. Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi - III. Dönem Sınavı 3-4 Temmuz 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı ise 4-5 Aralık 2021 tarihlerinde yapılacak.