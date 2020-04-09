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MEB EKYS sonuçları saat kaçta açıklanacak? EKYS 2020 sonucu sorgulama sayfası nerede?

EĞİTİM HABERLERİ  | 09.04.2020 11:21 | Son Güncelleme

MEB kurumlarına yönetici seçme sınavı olan EKYS 2020 sonuçları için nefesler tutuldu. ÖSYM takvimine göre 2020 EKYS sonuçları bugün ilan edilecek ama adaylar EKYS sonuçları saat kaçta açıklanacak merak ediyorlar.

MEB EKYS sonuçları saat kaçta açıklanacak? EKYS 2020 sonucu sorgulama sayfası nerede?

ÖSYM’nin kurum sınavları kategorisinde bugün MEB EKYS sonuçları günü. Milli Eğitim Bakanlığı kurumlarında görevlendirilmek üzere yönetici seçme sınavı EKYS’ye çok sayıda aday girdi. Bu adaylar bugün bilgisayarlarının başında 2020 EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak bekliyorlar.

2020 MEB EKYS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ÖSYM, her ne kadar sınav takviminde sınav sonuçlarının açıklanacağı günü belirtse de saat kaçta açıklanacağına dair bir bilgi vermemektedir. Yani bugün saat 23:59’a kadar her an sonuçlar açıklanabilir. EKYS sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını ÖSYM’nin sınav sonucu sorgulama sayfasından kontrol edebilirsiniz.

SINAV SONUCU SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

EKYS SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

Sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından elektronik ortamda açıklanmasından itibaren en geç 10 gün içinde (sonuçların açıklandığı tarihten bir gün sonra başlamak üzere) ÖSYM tarafından, ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri” konulu duyuru doğrultusunda Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak ÖSYM’ye başvurmalıdırlar. Sınav sorularına ilişkin itirazlar ise, sınav tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde aynı şekilde yapılmalıdır (Yapılacak her türlü itiraz,

4adayın dava açabilme hakkı için geçerli 10 günlük dava açma süresini durdurmaz.). Bu adayların inceleme masrafları karşılığı, ÖSYM'nin T.C. Halkbank Ankara Kurumsal Şubesi TR40 0001 2009 4520 0044 0002 07 numaralı hesabına gerekli ücreti yatırdıklarını gösteren dekontunu dilekçelerine eklemeleri gerekir. Dilekçe ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı (SHDB)06800Bilkent/Ankara adresine ulaştırılmalıdır. ÖSYM süresi içinde yapılan itirazları inceleyecek, sonuçlarını adaylara ve gerektiğinde ilgili kuruma 10 gün içerisinde posta ile bildirecektir. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile üzerinde adayın T.C. Kimlik Numarası, adresi, evrak referans numarası vb. bilgiler yazılı olmayan, imzalanmamış dilekçeler işleme alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş tarihi esas alınacaktır.


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Anahtar Kelimeler:
meb EKYS sınav sonucu sorgulama

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