MEB EKYS sonuçları saat kaçta açıklanacak? EKYS 2020 sonucu sorgulama sayfası nerede?

ÖSYM’nin kurum sınavları kategorisinde bugün MEB EKYS sonuçları günü. Milli Eğitim Bakanlığı kurumlarında görevlendirilmek üzere yönetici seçme sınavı EKYS’ye çok sayıda aday girdi. Bu adaylar bugün bilgisayarlarının başında 2020 EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak bekliyorlar.

2020 MEB EKYS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ÖSYM, her ne kadar sınav takviminde sınav sonuçlarının açıklanacağı günü belirtse de saat kaçta açıklanacağına dair bir bilgi vermemektedir. Yani bugün saat 23:59’a kadar her an sonuçlar açıklanabilir. EKYS sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını ÖSYM’nin sınav sonucu sorgulama sayfasından kontrol edebilirsiniz.

SINAV SONUCU SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

EKYS SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

Sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından elektronik ortamda açıklanmasından itibaren en geç 10 gün içinde (sonuçların açıklandığı tarihten bir gün sonra başlamak üzere) ÖSYM tarafından, ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri” konulu duyuru doğrultusunda Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak ÖSYM’ye başvurmalıdırlar. Sınav sorularına ilişkin itirazlar ise, sınav tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde aynı şekilde yapılmalıdır (Yapılacak her türlü itiraz,