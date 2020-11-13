MEB "Evde Oyun Var" yayında... Evde Oyun Var nedir? Evde Oyun Var oyunu nasıl açılır, onanır? İşte giriş bilgisi...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla çocuklar için kaliteli ve eğlenceli zaman geçirmeleri için Evde Oyun Var kitapçığını tanıtarak yayına alındığını bildirdi. Evde Oyun Var kitapçığında yer alan bilgiye göre toplamda 50 oyun öğrencilere yarı tatilde eşlik edecek. Evde Oyun Var nedir? Evde Oyun Var nasıl açılır? İşte Evde Oyun Var hakkında tüm detaylar...

EVDE OYUN VAR NASIL AÇILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hizmete sunulan Evde Oyun Var hizmeti öğrencilerin haftaya ara tatile girecek olması nedeniyle koronavirüs dönemine özel olarak hazırlandı. Evde Oyun Var'da oyununun içinde toplamda 50 tane oyun yer alıyor. Bakan Ziya Selçuk, Evde Oyun Var hakkında Twitter hesabından açıklama yaparak, "Çocuklarımız aileleriyle kaliteli ve eğlenceli vakit geçirsin diye Evde Oyun Var'ı hazırladık. Oyunlardan hangisi daha çok oynanacak meraktayım." dedi. Evde Oyun Var nasıl oynanır merak eden çocuklar aşağıda bulunan Evde Oyun Var kitapçığı linkinden, Evde Oyun Var nasıl açılır sorusuna cevap alabilir.

MEB EVDE OYUN VAR NEDİR?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada 2020-2021 eğitim öğretim döneminin 16-20 Kasım'da yapılacak ilk ara tatiline girecek olan öğrencilere, "Ara tatilde de çocuklarımızın yanındayız. Çocuklarımız aileleriyle kaliteli ve eğlenceli vakit geçirsin diye 'Evde Oyun Var'ı hazırladık. Oyunlardan hangisi daha çok oynanacak meraktayım." ifadesini kulandı.