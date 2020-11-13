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MEB "Evde Oyun Var" yayında... Evde Oyun Var nedir? Evde Oyun Var oyunu nasıl açılır, onanır? İşte giriş bilgisi...

EĞİTİM HABERLERİ  | 13.11.2020 08:05 | Son Güncelleme

"Evde Oyun Var" MEB'in ara tatilde öğrenciler için yayına aldığı bir oyun listesi. Yarı tatilde oyun oynamak isteyen çocuklara 50 farklı oyunla eşlik eden MEB Bakanı Ziya Selçuk yeni oyununu Twitter'dan tanıttı. Peki Evde Oyun Var ne demek? Evde Oyun Var nasıl oynanır, nereden açılır? İşte Evde Oyun Var hakkında tüm detaylar...

MEB "Evde Oyun Var" yayında... Evde Oyun Var nedir? Evde Oyun Var oyunu nasıl açılır, onanır? İşte giriş bilgisi...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla çocuklar için kaliteli ve eğlenceli zaman geçirmeleri için Evde Oyun Var kitapçığını tanıtarak yayına alındığını bildirdi. Evde Oyun Var kitapçığında yer alan bilgiye göre toplamda 50 oyun öğrencilere yarı tatilde eşlik edecek. Evde Oyun Var nedir? Evde Oyun Var nasıl açılır? İşte Evde Oyun Var hakkında tüm detaylar...

EVDE OYUN VAR NASIL AÇILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hizmete sunulan Evde Oyun Var hizmeti öğrencilerin haftaya ara tatile girecek olması nedeniyle koronavirüs dönemine özel olarak hazırlandı. Evde Oyun Var'da oyununun içinde toplamda 50 tane oyun yer alıyor. Bakan Ziya Selçuk, Evde Oyun Var hakkında Twitter hesabından açıklama yaparak, "Çocuklarımız aileleriyle kaliteli ve eğlenceli vakit geçirsin diye Evde Oyun Var'ı hazırladık. Oyunlardan hangisi daha çok oynanacak meraktayım." dedi. Evde Oyun Var nasıl oynanır merak eden çocuklar aşağıda bulunan Evde Oyun Var kitapçığı linkinden, Evde Oyun Var nasıl açılır sorusuna cevap alabilir.

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MEB EVDE OYUN VAR NEDİR?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada 2020-2021 eğitim öğretim döneminin 16-20 Kasım'da yapılacak ilk ara tatiline girecek olan öğrencilere, "Ara tatilde de çocuklarımızın yanındayız. Çocuklarımız aileleriyle kaliteli ve eğlenceli vakit geçirsin diye 'Evde Oyun Var'ı hazırladık. Oyunlardan hangisi daha çok oynanacak meraktayım." ifadesini kulandı.

Ailelere destek olmak için evlerde oynanabilecek ve aile içi iletişimi güçlendirebilecek nitelikte hazırlanan eğitsel oyunlar, her eve ve her ortama uygun hale getirilebilir özellikler taşıyor.

evde oyun var

Kataloğun giriş sayfasında yer alan açıklama şu şekilde:

“Çocuğun ilk ve en önemli sosyal çevresi ailesidir. Ailece yapılan nitelikli etkinliklerin, çocukların sosyal ve duyuşsal gelişimleri açısından çok büyük önem taşıdığı biliniyor. Bu nitelikli etkinlikler arasında yer alan oyunlar, çocuklar için eğlenceden çok daha fazlası. Oyunlar, her yaştan bireyin psikolojik iyi oluşu için gerekli. Aile bağlarını ve aile içi iletişimi güçlendirir. Zihinleri dinlendirir, yeniler ve üretkenliği arttırır. Birlikte oyun oynayan aile bireyleri birbirlerine karşı daha destekleyici ve anlayışlı olur. Üstelik aile içinde ortaya çıkan birtakım sorunlar, oyunun gücüyle de aşılabilir. Oyun, evi sıcacık bir yuva haline getirir. Çocuklarını hayata ve geleceğe daha sağlıklı ve sağlam hazırlamak isteyen aile büyükleri, buldukları her fırsatta çocuklarıyla birlikte oyun oynuyor.

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COVID-19 salgınıyla birlikte çocuklarımızın evde geçirdiği süre arttı. Bu süreçte çocuklarımız, öğretmenleriyle ve sınıf arkadaşlarıyla çevrimiçi ortamlarda buluşuyor. Bu durum, bir sosyal çevre olarak ailenin sorumluluklarını arttırdı. Arkadaşlarıyla gerçek ortamlarda yeterince sosyalleşemeyen çocukların evde diğer aile bireyleriyle oyun oynayarak bu ihtiyaçlarını karşılamaları, yüz yüze iletişimin devam edebilmesi bakımından daha da önemli hale geldi. Milli Eğitim Bakanlığı olarak biz de bu sorumluluğu paylaşmak, ailelerimize destek olmak için evlerde oynanabilecek ve aile içi iletişimi güçlendirebilecek nitelikte eğitsel oyunlar hazırladık. Bu kitapçıkta yer alan oyunlar, her eve ve her ortama uygun hâle getirilebilir. Aile bireylerinin hayal gücü ile değiştirilebilir ve geliştirilebilir. Hazırladığımız oyunlarla, evde geçirilen her anın hem daha eğlenceli hem de daha faydalı olacağını umuyoruz.”

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