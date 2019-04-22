HABER

MEB, fen lisesi öğrencilerini büyük bilim zirvesinde buluşturuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 11:11 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı ve Gazi Üniversitesi iş birliğiyle Türkiye genelinde 310 fen lisesinden 390 öğrenci, bilimsel projelerini 29-30 Nisan'da Kızılcahamam'da düzenlenecek öğrenci kongresinde bildiri olarak sunacak - "Prof. Dr. Fuat Sezgin Anısına Bilim Işığında Geleceğe Genç Bakış" konulu kongrede, öğrencilerin savunma sanayisinden nanoteknolojiye, enerji depolama tekniklerinden insan-bilgisayar etkileşimine kadar çok sayıda bilimsel projesi kitaplaştırılacak

SELMA KASAP - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Gazi Üniversitesi iş birliğiyle Türkiye genelinde 310 fen lisesinden öğrenciler, savunma sanayisinden nanoteknolojiye, enerji depolama tekniklerinden insan-bilgisayar etkileşimine kadar hazırladıkları bilimsel projelerini 29-30 Nisan'da düzenlenecek öğrenci kongresinde bildiri olarak sunacak.

AA muhabirinin MEB yetkililerinden aldığı bilgiye göre, öğrencileri araştırmaya yöneltmek, fen bilimleri alanında yeni buluşlara ilgi uyandıracak ortam ve şartları hazırlamak amacıyla kurulan fen liselerinin kurumsallaşmasına, geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Kahramankazan Belediye Başkanlığı ve Gazi Üniversitesi Rektörlüğü arasında iş birliği sözleşmesi imzalandı.

Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı Türkiye genelindeki 310 fen lisesinden 390 öğrenci, 310 danışman öğretmenin katılımı ile "Prof. Dr. Fuat Sezgin Anısına Bilim Işığında Geleceğe Genç Bakış" konulu "Fen Liseleri 3. Ulusal Öğrenci Kongresi"nde bir araya gelecek. Kongre, 29-30 Nisan'da Kahramankazan Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi koordinatörlüğünde Kızılcahamam'da düzenlenecek.

- Bildirileri, bilim kurulu değerlendirdi

Kongrede, Gazi Üniversitesi akademisyenlerinden oluşturulan Bilim Kurulunun değerlendirmesi sonucu her ilden bir tane olacak şekilde belirlenen 81 bildiri, 29 Nisan Pazartesi günü öğrenciler tarafından sunulacak. Diğer fen liselerinden öğrenciler de dinleyici olarak kongrede yer alacak.

Gazi Üniversitesi kampüsünde öğrenci ve öğretmenlere üniversite akademik birimlerinin tanıtım sunumu ise 30 Nisan Salı günü yapılacak. Aynı gün Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ (TUSAŞ) tesislerinde öğrencilere uygulamalı eğitim verilecek.

Kongre sonrasında sunumu yapılan 81 bildiri kitaplaştırılacak.

Öğrencilerin yapacağı sunumlardan bazı başlıklar şöyle:

"Savunma teknolojileri alanında hava ve uzay araçları tasarımı, insansız ve akıllı sistemler, savunma bilişimi, modelleme ve simülasyon, sensör teknolojileri, siber güvenlik, moleküler ve hücresel mühendislik alanında nanoteknoloji ile ilaç taşınım ve hedefleme, biyomalzeme üretimi, doku mühendisliği, nanoteknoloji temelli analiz ve görüntüleme sistemleri, nano optik ve elektronik, robotik ve yapay zeka, insan-bilgisayar etkileşimi, bilgisayar-bilgisayar etkileşimi, mekatronik sibernetik, makine öğrenmesi, malzeme bilimi ve teknolojileri, biyobenzetim, kompozit malzeme üretimi, metalurji, yapı malzemeleri üretimi, süper iletkenler, sentetik biyoloji, sürdürülebilir enerji ve çevre yönetimi teknolojileri, yenilenebilir enerji teknolojileri ve enerji depolama, hidrojen yakıt pilleri, süper kapasitörler ve nükleer piller."

PARTNERBu küpü gözaltlarınıza sürün! Sonuca inanamayacaksınızBu küpü gözaltlarınıza sürün! Sonuca inanamayacaksınız
Zirai dona karşı naylonlu önlemZirai dona karşı naylonlu önlem
(Özel) Sakallı maymunların ikinci yavru heyecanı(Özel) Sakallı maymunların ikinci yavru heyecanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
büyük bilim kongresi Gazi Üniversitesi meb Milli eğitim Bakanlığı

En Çok Okunan Haberler

Sri Lanka'da ölü sayısı 290'a yükseldi

Sri Lanka'da ölü sayısı 290'a yükseldi

'VAR herkesin bombasını patlattı'

'VAR herkesin bombasını patlattı'

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Artık bunu yapamayacaklar

Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Artık bunu yapamayacaklar

Kılıçdaroğlu'na saldırıda yeni gelişme! O da yakalandı

Kılıçdaroğlu'na saldırıda yeni gelişme! O da yakalandı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

PKK'nın elebaşları para ve kadın yüzünden birbirine düştü

PKK'nın elebaşları para ve kadın yüzünden birbirine düştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
400 yıllık tarihi hamam yenilenmeyi bekliyor

400 yıldır orada! Kitabesi yok ama...

İzne gelen asker elektrik akımına kapılarak öldü

İzne gelen asker elektrik akımına kapılarak öldü

MİT'ten sınır ötesi operasyon! Yakalanarak Türkiye'ye getirildiler

MİT'ten sınır ötesi operasyon! Türkiye'ye getirildiler

Kılıçdaroğlu'na saldırıda yeni gelişme! Faillerden biri daha yakalandı

Kılıçdaroğlu'na saldırıda yeni gelişme! O da yakalandı

Son dakika: Çok sayıda astsubay hakkında gözaltı kararı

Son dakika: 50 astsubay hakkında gözaltı kararı

İhsan Kabil: Batı sineması İslamofobi’yi besliyor

Batı sineması İslamofobi’yi besliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.