MEB, fen lisesi öğrencilerini büyük bilim zirvesinde buluşturuyor

AA muhabirinin MEB yetkililerinden aldığı bilgiye göre, öğrencileri araştırmaya yöneltmek, fen bilimleri alanında yeni buluşlara ilgi uyandıracak ortam ve şartları hazırlamak amacıyla kurulan fen liselerinin kurumsallaşmasına, geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Kahramankazan Belediye Başkanlığı ve Gazi Üniversitesi Rektörlüğü arasında iş birliği sözleşmesi imzalandı.

SELMA KASAP - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Gazi Üniversitesi iş birliğiyle Türkiye genelinde 310 fen lisesinden öğrenciler, savunma sanayisinden nanoteknolojiye, enerji depolama tekniklerinden insan-bilgisayar etkileşimine kadar hazırladıkları bilimsel projelerini 29-30 Nisan'da düzenlenecek öğrenci kongresinde bildiri olarak sunacak.

- Bildirileri, bilim kurulu değerlendirdi

Kongrede, Gazi Üniversitesi akademisyenlerinden oluşturulan Bilim Kurulunun değerlendirmesi sonucu her ilden bir tane olacak şekilde belirlenen 81 bildiri, 29 Nisan Pazartesi günü öğrenciler tarafından sunulacak. Diğer fen liselerinden öğrenciler de dinleyici olarak kongrede yer alacak.

Gazi Üniversitesi kampüsünde öğrenci ve öğretmenlere üniversite akademik birimlerinin tanıtım sunumu ise 30 Nisan Salı günü yapılacak. Aynı gün Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ (TUSAŞ) tesislerinde öğrencilere uygulamalı eğitim verilecek.

Kongre sonrasında sunumu yapılan 81 bildiri kitaplaştırılacak.

Öğrencilerin yapacağı sunumlardan bazı başlıklar şöyle:

"Savunma teknolojileri alanında hava ve uzay araçları tasarımı, insansız ve akıllı sistemler, savunma bilişimi, modelleme ve simülasyon, sensör teknolojileri, siber güvenlik, moleküler ve hücresel mühendislik alanında nanoteknoloji ile ilaç taşınım ve hedefleme, biyomalzeme üretimi, doku mühendisliği, nanoteknoloji temelli analiz ve görüntüleme sistemleri, nano optik ve elektronik, robotik ve yapay zeka, insan-bilgisayar etkileşimi, bilgisayar-bilgisayar etkileşimi, mekatronik sibernetik, makine öğrenmesi, malzeme bilimi ve teknolojileri, biyobenzetim, kompozit malzeme üretimi, metalurji, yapı malzemeleri üretimi, süper iletkenler, sentetik biyoloji, sürdürülebilir enerji ve çevre yönetimi teknolojileri, yenilenebilir enerji teknolojileri ve enerji depolama, hidrojen yakıt pilleri, süper kapasitörler ve nükleer piller."

