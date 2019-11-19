MEB öğretmenleri 24 Kasım'da kültür-sanat ve spor etkinliklerinde buluşturacak

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) bu yıl 24 Kasım Öğretmenler Haftası boyunca öğretmenlerin kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerde buluşacağı özel bir program hazırlandı.

MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda hazırlanan etkinlikler, yarından itibaren Ankara'da başlayacak.

Tüm illerden seçilen ve mesleğinde fark yaratan 140 dolayında öğretmen, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yarın Ankara'da olacak. Bu yılki programda Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün Halk Oyunları Federasyonu ile birlikte 81 ilde açtığı halk oyunları mesleki gelişim programına katılan öğretmenler de meslektaşları için Ankara'da sahne alacak.

MEB Şura Salonu'nda Halfeti Halk Eğitim Merkezinin sergisiyle başlayacak etkinlikler, Eskişehir Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi Öğretmen Orkestrasının, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Salonu'nda vereceği Türk halk müziğinin unutulmaz eserlerinden oluşan konserle devam edecek.

Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu da CSO Salonu'nda öğretmenler için sahneye çıkacak. Öğretmenler Abdullah Alper Kurbani'nin yönetiminde "Ezgilerle İpek Yolu" programında Türk dünyasının en seçkin eserlerini dinleme fırsatı bulacak ve Anadolu ezgilerine yolculuk yapacak.