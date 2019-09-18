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MEB'den İngilizce öğretmenlerinin eğitimi için iş birliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 17:00 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı ile British Council arasında yapılan iş birliği kapsamında, İngilizce öğretmenlerinin mesleki gelişimleri ve dört dil becerilerinin desteklenmesi amacıyla Türkiye ve Birleşik Krallık'ta uygulamaya dayalı eğitimler düzenlenecek - Bu çerçevede ilk etapta Ankara'da başlatılacak pilot projeyle, 422 okuldan 2 bin 400 İngilizce öğretmeninin mesleki ve alan gelişimleri desteklenecek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile British Council arasında yapılan iş birliği kapsamında, İngilizce öğretmenlerinin mesleki gelişimlerinin ve dört dil becerilerinin desteklenmesi amacıyla Türkiye ve Birleşik Krallık'ta uygulamaya dayalı eğitimler gerçekleştirilecek.

MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile British Council arasında İngilizce öğretmenlerinin mesleki gelişimlerinin ve dört dil becerilerinin desteklenmesine yönelik iş birliğini kapsayan mutabakat beyanı imza töreni, Bakanlık Başöğretmen Salonu'nda düzenlendi.

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı, törende yaptığı konuşmada, yabancı dil öğretmenlerinin mesleki gelişimlerinin 2023 Eğitim Vizyonu'nun hedefleri arasında yer aldığına işaret etti.

Eğitimdeki reformların hayata geçirilmesinde öğretmen ve okul yöneticilerinin önemini vurgulayan Boyacı, "Bu süreçte öğretmenlerimiz, okul yöneticilerimiz, sivil toplum örgütleri ve diğer paydaşlarımızla toplumsal mutabakat üzerine kurulu mesleki gelişim programları hazırlamaya gayret gösterdik. Bu çerçevede British Council önemli ortaklarımızdan biri oldu." dedi.

Boyacı, yabancı dil öğretmenlerine yönelik İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça mesleki gelişim programları hazırladıklarını belirterek, "Yabancı dil öğrenimi, teknik ve pedagojik bir konu olmanın yanında dilin kültürün içerisinde yaşayan bir unsur olarak görülmesiyle de ilişkilidir. Bu doğrultuda yabancı dil öğretmenlerimizin Türkiye ve yurt dışındaki mesleki gelişim programlarını merkeze yerleştirdik." ifadelerini kullandı.

British Council Türkiye Direktörü Cherry Gough da MEB'in 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda, İngilizce öğretmenlerinin mesleki gelişim becerilerine katkıda bulunacak olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

İş birliği kapsamında öğretmenlere yönelik yaratıcı ve etkili bir eğitim programının hazırlandığını söyleyen Gough, "Hem İngilizce öğretmenlerine hem de öğrencilerine dokunacak bu projenin heyecanını yaşıyor ve uzun soluklu olmasını diliyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından Boyacı ile Gough, mutabakat beyanını imzaladı.

- Pilot uygulama Ankara'da başlayacak

Mutabakat beyanıyla, İngilizce öğretmenlerinin mesleki gelişimlerinin desteklenmesine yönelik eğitici eğitimlerinin düzenlenmesi, Birleşik Krallık'ta İskoçya Edinburgh'ta uygulamaya dayalı etkinlik temelli eğitimlerin gerçekleştirilmesi, basılı ve görsel eğitim içeriklerinin hazırlanması, uzaktan eğitimlerin yapılması amaçlanıyor.

Bu kapsamda başlatılacak pilot projeyle, Ankara'daki 422 okuldan 2 bin 400 İngilizce öğretmeninin mesleki gelişim programına katılımları hedefleniyor.

İş birliği çerçevesinde ilk etapta 22 İngilizce öğretmeni 23 Eylül-6 Ekim'de Edinburgh'ta ortaklaşa düzenlenecek eğitici eğitimi programına katılacak. Bu programın ardından, projenin ikinci aşaması olarak 150 İngilizce öğretmeni kasımda Ankara'da eğitim alacak.

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