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Mecidiyeköy'de sokak ortasında yarı çıplak kavga

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2020 11:42 | Son Güncelleme

Mecidiyeköy’de alkol alan Arap karı koca bindikleri takside önce kendi aralarında kavga etti sonra kendilerini ayırmaya çalışan taksiciye saldırdı. Polisin müdahale ettiği olayda kadın turist sokak ortasında yarı çıplak bağırmaya devam etti. Kocası tarafından darp edilen kadın sağlık kontrolleri yapılmak üzere ambulansa bindirildi.

Mecidiyeköy'de sokak ortasında yarı çıplak kavga

Olay, Mecidiyeköy Atakan Sokak’ta sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, alkol alan Arap karı koca taksiye bindi. Arap çift bilinmeyen bir sebepten takside tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Adam karısını darp etmeye başladı. Bunun üzerine taksici duruma müdahale etti. Kadının darp edilmesini engelleyen taksici, çifti Atakan Sokağa getirdi. Taksici burada araçtan inen çiftten parasını istedi. Para vermek istemeyen çift bu kez taksiciye saldırdı. Bunun üzerine taksici olay yerine polis çağırdı.

Yarı çıplak araçtan inen kadın sokak ortasında bağırmaya devam etti. Kadının üzerindeki darp izlerini gören polis ekipleri olay yerine ambulans çağırdı. Arap çift sağlık kontrolleri yapılmak üzere ambulansa bindirildi.

Yaşananları gören Kenan Sarvant, "Taksiciyi esir aldılar burada. Kadın dayak yiyor, taksici kurtarmaya çalıştı. Polisler gelince de kadın sevgilisini korudu. Kadının ağzı burnu kan içinde kaldı. Taksiciye de saldırdılar. Kızı sevgilisi dövdü. Taksici polisi aradı. Taksicinin parasını vermediler galiba, bir de sarhoşlar" dedi.

İHA

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