Mecidiyeköy'deki motosiklet kazası böyle görüntülendi

Kaza, sabah saatlerinde Mecidiyeköy'de meydana geldi.

ÇARPIP YOLUNA DEVAM ETTİ

Büyükdere Caddesi'nden Levent yönüne orta şeritte giden otomobil sürücüsü aniden sağa dönerek yan yola girmeye çalışırken sağ şeritte ilerleyen motosikletli fren yapmasına rağmen araca çarptı. Otomobile çarpan motosikletli yola savruldu. Araç sürücüsü ise yoluna devam etti.

KAZA ANI BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Kaza anı ve kazadan sonra otomobil sürücüsünün yoluna devam ettiği anlar arkalarından gelen otomobilin araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.

(DHA)

