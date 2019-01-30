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Meclis Başkanı Binali Yıldırım, ÖNDER Ödül Törenine katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 13:17 | Son Güncelleme

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından bu yıl 3’üncüsü düzenlenen ÖNDER Kültür Sanat Ödülleri törenine katıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından bu yıl 3’üncüsü düzenlenen ÖNDER Kültür Sanat Ödülleri törenine katıldı. Yıldırım, “AK Parti iktidarı imam hatiplerin ayaklarına bağlanan prangaları söküp attı. 28 Şubat’ın karanlık mirası olan bu ayrımcılığı ortadan kaldırdı” dedi.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından bu yıl 3’üncüsü düzenlenen ÖNDER Kültür Sanat Ödülleri töreni Cemal Reşit Rey Salonu’nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Törene, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın ve çok sayıda davetli katıldı.

ÖNDER Kültür Sanat Ödülleri töreninde konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, “Türkiye’nin geleceğinde geçmişinden çok daha önemli görevi olduğunu ifade etmek isterim. AK Parti iktidarına kadar imam hatip okullarında bir takım sıkıntılar yaşandı. Hak ettikleri muameleyi maalesef görmediler. Toplumumuzun bir kesiminin korkması, çekinmesi gereken yerler olarak göstermeye çalıştılar. Ancak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu algıyı hem yasalarda gerekli düzeltmeler yaparak hem de kafalardaki o yanlış algıyı ortadan kaldırarak bugün hamdolsun imam hatip liselerinde okuyan gençlerimizin, kardeşlerimizin toplumdaki değeri ve algısı her geçen gün ılımlı yönde değişiyor. İmam hatiplilerin ülkenin geleceğinde modern olacak insanları geçmişte olduğu gibi gelecekte de yetiştirecek insanlar olması için gereken her türlü çalışmayı gerçekleştiriyoruz” dedi.

Geçmişte kılık kıyafetle şekille uğraşmaktan çocukların zihinlerinin içindeki cevheri görmez olduklarını ifade eden Binali Yıldırım, “AK Parti iktidarı imam hatiplerin ayaklarına bağlanan prangaları söküp attı. 28 Şubat’ın karanlık mirası olan bu ayrımcılığı ortadan kaldırdı. Bu okullarda sadece imam çıksın. Başka bir hayalleri olmasın diye konulan kat sayı zincirini milletimizle birlikte parçaladık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı duruşu ve gayreti olmasaydı bu mümkün olmazdı. Evlatlarımızın değerleri ile tarihiyle, kültürüyle, bilimle yeniden buluşmasını sağladık” şeklinde konuştu.

Şimdi asıl işin gençlere düştüğünü kaydeden Binali Yıldırım, “Biz bir anlamda tohumu toprak ile buluşturduk. Gerisi size kalmış. Peki, bunu nasıl yapacaksınız? Hepimiz biliyoruz. Rabbimizin ilk emri: İkra (Oku). Okuyacağız, daha çok okuyacağız. Daha çok dünyayı tanıyacağız. Daha çok insanları tanıyacağız. Çağı okuyacaksınız. Tıpta, teknolojide, mühendislikte, ekonomide, kültürde, sanatta ve her alanda gerçek bir Müslümanın nasıl olması gerektiğini herkese göstereceksiniz. Her şeyden önce iyi bir insan olacaksınız. Bir müminin gerçek ibadethanesinin yeryüzü olduğunu asla aklınızdan çıkarmayacaksınız. Attığımız her adımda dokunduğunuz her canlıda bulunduğunuz her ortamda bir Müslümanın en büyük sorumluluğunun örnek olmak olduğunu da aklınızdan çıkarmayacaksınız. Sadece güzel ülkemiz Türkiye’ye değil, tüm dünyaya bu hasretlerini göstereceksiniz. Sözün özü de iki kanadı da sağlam bir uçak gibi olacaksınız. Bir kanadınız dünya diğer kanadınız da ahiret olacak. Çünkü ülkemizin size her zamankinden daha çok ihtiyacı var” diye konuştu.

"Şeytan milenyum çağında taktik değiştirmiş"
Binali Yıldırım, “Aklını kullanmayanların üzerine belalar yağdırırız, diye Mevlam buyuruyor. Biz bu belayı yakın bir zamanda yaşadık. Sınavımız ağır oldu. Ama çok şükür Rabbimizin izniyle, milletimizin duası ve desteğiyle üstesinden geldik. İnanan bir insanın en büyük özgürlüğünün yalnızca bir varlık önünde secde etmek olduğunu da unutmayın. Biz yalnız Allah’a secde ederiz. Özgürlüğümüzü asla kimseye teslim etmeyiz. FETÖ belası bize gösterdi ki, şeytan milenyum çağında taktik değiştirmiş. Allah adına konuşup kendisine secde ettiren suretlere bürümüş. Bunun adı yerine göre DEAŞ oldu, FETÖ oldu, El Kaide oldu, El Şebab oldu. Bu çağda bunlar olmaz dedik ama maalesef hepsi bu çağda oldu” açıklamasında bulundu.

Danışma kurulu ile belirlenen 11 dalda ödüller 13 kişiye verilirken, ÖNDER Kültür Sanat Özel Ödülünü Kenan Şurkoviç aldı. Şurkoviç’e ödülünü törene katılan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım takdim etti. Törende Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım’a da ÖNDER Genel Başkanı Halit Bekiroğlu tarafından tablo hediye edildi.

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