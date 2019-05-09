HABER

Meclis Bolu Belediyesinden "Suriyeli" raporu istedi

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.05.2019 11:03 | Son Güncelleme

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu tarafından Bolu Belediyesinden son 7 yılda belediye bütçesinden geçici koruma statüsüyle kentte yaşayan Suriyelilere ne kadar yardım yapıldığı, kaç Suriyelinin izinli ve izinsiz iş yeri açtığı konusunda rapor istendi - 15 günden fazla zaman geçmesine rağmen TBMM'nin yazısına belediyeden cevap verilmedi - Meclis Göç ve Uyum Alt Komisyonu Başkanı AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu: - "Bize cevap geldikten sonra biz konuyu ayrıntısıyla inceleyeceğiz. Orada kaç Suriyeliye yardım edildi? Hakikaten Bolu Belediyesini etkileyecek bir yardım var mı, yok mu? Bunları gördükten sonra kamuoyuyla paylaşacağız"

ALİ KEMAL AKAN - TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu tarafından Bolu Belediyesinden son 7 yılda belediye bütçesinden geçici koruma statüsüyle kentte yaşayan Suriyelilere ne kadar yardım yapıldığı, kaç Suriyelinin izinli ve izinsiz iş yeri açtığı konusunda rapor istendi. 15 günden fazla zaman geçmesine rağmen TBMM'nin yazısına belediyeden cevap verilmedi.

Meclis Göç ve Uyum Alt Komisyonu Başkanı AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yerel seçimlerden sonra CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın başkanlık yaptığı süreçte Suriyelilere yardım yapmayacaklarına ilişkin bir açıklamasının olduğunu anımsattı.

Bu açıklamaya istinaden Komisyon olarak Bolu Belediyesinden, TBMM İnsan Hakları İnceme Komisyonu aracılığıyla bilgi istediklerini belirten Uslu, şunları söyledi:

"Bolu Belediyesinden istediğimiz bilgide, 'Son 7 yılda belediye bütçesinden geçici koruma statüsüyle Bolu'da yaşayan Suriyelilere ne kadar yardım yapıldı? Aylık ve yıllık olarak bu yardımların miktarı nedir? Hangi yabancı kimlik numarası ile yaşayan Suriyeliye ne kadar yardım yapıldı? Bolu'da şu ana kadar kaç Suriyeli veya kaç sığınmacı iş yeri açtı? Kaç tanesi işyeri açma izni almadan çalışıyor?"

- Bir haftada cevap verilmesi gerekirdi

Milletvekilliğinden istifa eden CHP'li Bolu Belediye Başkanı Özcan'ın, bu göreve geldikten sonra bütün birimlere bu konuda yazdığı talimat yazısının örneğinin de istendiğini ifade eden Uslu, aradan 15 günden fazla zaman geçmesine rağmen Bolu Belediyesinden cevap gelmediğini söyledi.

Uslu, İnsan Hakları İncemele Komisyonu kanunu gereği, bu tür yazılara, bir hafta içerisinde cevap verilmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bize cevap geldikten sonra biz konuyu ayrıntısıyla inceleyeceğiz. Orada kaç Suriyeliye yardım edildi? Hakikaten Bolu Belediyesini etkileyecek bir yardım var mı, yok mu? Belediye Başkanı Tanju Özcan, bunu hangi saikle söyledi? Siyasi hedefleri mi yoksa başka hedefleri mi var? Bunları da gördükten sonra kamuoyuyla paylaşacağız. Ama öncelikle Bolu Belediye Başkanının bize resmi olarak bu konuda cevap vermesi gerekiyor."

PARTNERİftardan sonra sakın cinsel ilişkiye girmeyin!İftardan sonra sakın cinsel ilişkiye girmeyin!
Dışişleri'nden ABD'ye 'seçim tekrarı' yanıtıDışişleri'nden ABD'ye 'seçim tekrarı' yanıtı
İstanbul seçimleri neden yenileniyor?İstanbul seçimleri neden yenileniyor?
Anahtar Kelimeler:
Atay Uslu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Göç ve Uyum Alt Komisyonu sığınmacı Suriyeli TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu yardım

En Çok Okunan Haberler

İstanbul seçimleri neden yenileniyor?

İstanbul seçimleri neden yenileniyor?

AK Parti'de 23 Haziran için yeni strateji

AK Parti'de 23 Haziran için yeni strateji

Ali İhsan Yavuz'dan yanıt gecikmedi! 'Eğlenceli olmuş ama...'

Ali İhsan Yavuz'dan yanıt gecikmedi! 'Eğlenceli olmuş ama...'

Süper Lig'de ayrılık! Resmen açıkladı

Süper Lig'de ayrılık! Resmen açıkladı

Özel'den İmamoğlu'na destek veren ünlülere sert sözler!

Özel'den İmamoğlu'na destek veren ünlülere sert sözler!

Venezuela’da Edgar Zambrano gözaltına alındı

Venezuela’da Edgar Zambrano gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Ali İhsan Yavuz'dan Fatih Portakal'a tepki!

Ali İhsan Yavuz'dan Fatih Portakal'a tepki!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Saadet Partisi'nden 'seçim tekrarı' açıklaması

Saadet Partisi'nden 'seçim tekrarı' açıklaması

Diğer Haberler
Prof. Dr. Fahrettin Altun'dan ‘Sesimizi duyan var mı’ paylaşımı

Prof. Dr. Fahrettin Altun'dan ‘Sesimizi duyan var mı’ paylaşımı

Son dakika! Dışişleri'nden ABD'ye 'seçim tekrarı' yanıtı

Dışişleri'nden ABD'ye 'seçim tekrarı' yanıtı

İstanbul seçimleri neden yenileniyor? Kararın perde arkasını AK Parti açıkladı!

İstanbul seçimleri neden yenileniyor?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan YSK açıklaması

Süleyman Soylu'dan YSK açıklaması

TBMM Genel Kurulu'nda, HDP'nin İstanbul önergesi reddedildi

'YSK'nın İstanbul kararı araştırılsın' önergesi reddedildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hasta ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hasta ziyareti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.