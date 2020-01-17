Meclis fotoğrafçısı Orhan Aydemir için cenaze töreni

Vefat eden Meclis fotoğrafçısı Orhan Aydemir için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.

TBMM'de düzenlenen törene, Aydemir'in yakınlarının yanı sıra eski TBMM başkanları Bülent Arınç ve Köksal Toptan, AK Parti grup başkanvekilleri Cahit Özkan ve Mehmet Muş, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, Meclis personeli ve meslektaşları katıldı.

Aydemir'in naaşı, Kocatepe Camisi'nde cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecek.

