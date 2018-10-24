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Meclis karıştı! CHP ve MHP milletvekilleri birbirine girdi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 23:53 | Son Güncelleme

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Engin Altay ve Cemal Enginyurt arasında yaşan tartışmaya partililer de katıldı. CHP ve MHP milletvekilleri arasında arbede yaşandı.

Meclis karıştı! CHP ve MHP milletvekilleri birbirine girdi!

TBMM Genel Kurulu'nda Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı Kanun Teklifi görüşmeleri devamı esnasında arbede yaşandı.

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Altay, iki dakika söz aldı. Altay, söz almasıyla Milliyetçi Hareket Partisi Ordu milletvekili Cemal Enginyurt yerinden kalktı. Altay, konuşmasına başlamadan Enginyurt'a 'gel, gel' şeklinde davet etti.

KÜRSÜYE YÖNELDİLER

Bunun üzerine MHP milletvekilleri kürsüye doğru yöneldiler. CHP milletvekilleri de kürsüye yönelmesiyle milletvekilleri arasında arbede yaşandı. (İHA)

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Türkiye Büyük Millet Meclisi TBMM CHP MHP

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