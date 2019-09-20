Başarılı bir ameliyat sonrası arka bacaklarına yürüteç takılan Dost'un eski sağlığına kavuşması için İstanbul'da sakat hayvanlara fizik tedavi uygulayan bir merkeze gönderilmesi gerekiyor. Ancak Dost'un tedavisi için aylık 4 bin lira gerekiyor. . Bu masraf karşılanamadığı için köpeğin tedavisine başlanamıyor. TBMM kampüsü içindeki Koruma Daire Başkanlığı ekipleri gözetiminde tutulan Dost, tekrar yürüyebilmek ve fizik tedavi için hayvanseverlerden yardım bekliyor.

Isparta'da kürekle beli kırılarak sakat bırakılan Dost'un durumu duyarlı bir vatandaşın ihbarıyla ortaya çıktı. İhbarı duyan bir öğretmen köpeğe sahip çıkarak, önce Burdur'daki bir hayvan barınağında tedavi görmesini sağladı. Duyarlı eğitimci, TBMM Koruma Daire Başkanlığında köpek eğitmeni olarak çalışan bir polis arkadaşını arayarak, köpeğe sahip çıkılmasını rica etti. Arkadaşının talebi üzerine polis memuru da arka ayakları tutmayan köpeğin Ankara'ya getirilerek ameliyat olmasını sağladı. Sakat köpeğe Dost ismi Ankara'da verildi.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın da tedavi edilmesi için destek verdiği Dost'un macerası Isparta'da başladı.

ADEM BALTA - Isparta'da gördüğü kötü muamele sonucu sakat kalan ve ilk tedavisi Burdur'da yapılan köpeğe TBMM Koruma Daire Başkanlığı sahip çıktı. Ankara'da yapılan ameliyatla arka bacaklarına yürüteç takılan "Dost" isimli köpek, duyarlı vatandaşların yapacağı katkıyla fizik tedavi görmeyi bekliyor.

- "Gerekli girişimde bulunacağız"

TBMM Kampüsü içinde yürüyüş sırasında sakat köpeğin durumunu fark eden CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Dost ile yakından ilgileniyor.

Tanal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk polisinin her konuda olduğu gibi hayvanları koruma ve kollama konusunda da örnek bir davranış sergilediğini söyledi.

Türk polisinin her ne kadar sert bakışlı olsa da merhamet dolu bir yüreğe sahip olduğunu anlatan Tanal, "Vatandaşlarımız bu sert bakışlara aldanmasın. Her polisimizin içerisinde bir merhamet ve saygı duygusu olduğunu bu olay göstermiştir." dedi.

Bütün dinlerin hayvanlara karşı merhametli olmayı emrettiğini hatırlatan Tanal, "Dost'un, Ankara veya İstanbul'daki fizik tedavi merkezlerinde uzun süre devam edecek bir tedaviye ihtiyacı var. Dost'un tedavisi için bir sponsora ihtiyacı var. Tüm hayvansever ve duyarlı vatandaşlarımızın katkı sağlamasını bekliyoruz. Biz de bu olayın takipçisi olacağız." diye konuştu.

Mahmut Tanal, Türk Ceza Kanunu'nun sadece sahipli hayvanları koruduğunu, yasal düzenleme ile sahipsiz hayvanların da bu kapsam içine alınması gerektiğini belirtti.

Tanal, hayvanlara sevgi ile yaklaşılması gerektiğini vurgulayarak, hayvanlara işkence ederek suç işleyen kişilerin cezalandırılmasını istedi.

