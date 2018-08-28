TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Meclis İç Tüzüğü değişikliğine ilişkin, "Bu konuda grupların kendilerinin ayrı ayrı çalışmaları olacaktır. Daha sonra bir koordinasyon içerisinde bu Başkanlık Divanı'nda değerlendirilecek ve Mecliste bu değişiklik gerçekleşmiş olacaktır. İç Tüzük, Meclisin anayasası niteliğindedir. Dolayısıyla olabildiğince geniş katılımla, uzlaşmayla yapılması öncelikli hedeftir." dedi.

Türkiye ve Azerbaycan'ın tek millet, iki devlet şiarında anlamlı ve son derece müstesna ilişkilere sahip iki ülke olduğunu ifade eden Yıldırım, bu ziyaret vesilesiyle ikili ve bölgesel iş birliğiyle meclisler arasındaki ilişkileri tekrar gözden geçirme fırsatı bulacaklarını kaydetti.

Yıldırım, iki ülke arasındaki ilişkilerin mükemmel düzeyde olduğunu vurgulayarak, "Herhangi bir siyasi sorunumuz olmadığı gibi her alanda da yoğun bir iş birliğini günden güne gerçekleştiriyoruz." dedi.

Milletin doğrudan temsilcileri olarak Azerbaycan Milli Meclisi ile çalışmanın önemine işaret eden Yıldırım, bunun her iki millet için de faydalı olduğunu kaydetti.

Yıldırım, köklü kardeşlik ilişkilerine sahip olunan Azerbaycan ile kültürel ilişkileri de güçlendirmenin büyük önem taşıdığının altını çizdi.

Bu ziyarette Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Azerbaycan Başbakanı Nevruz Memmedov ile birer görüşme gerçekleştireceklerini bildiren TBMM Başkanı Yıldırım, program çerçevesinde Türk şehitliğini ve Azerbaycan şehitliklerini de ziyaret edeceklerini aktardı.