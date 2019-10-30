Meclis'te yerli tescilli patates tanıtımı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Niğde'de 1 milyon ton patates üretiliyor ama patates işleme tesisi yok. Niğde-Nevşehir arasına bir cips fabrikası ya da işleme tesisi kurulabilir. Milli serveti elimizde çürütüyoruz." dedi.

Gürer, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Niğde Patates Araştırma Enstitüsünün geliştirdiği tescilli yerli patatesleri keserek basın mensuplarına tanıttı.

İçleri renkli patateslerin, ilgi çekici olmaları dolayısıyla özellikle cips yapımında kullanılmasının öngörüldüğünü anlatan Gürer, bu tohumların denenerek 2021 yılından sonra ekimlerinin planlandığını da söyledi.

Patatesi "milli servet" olarak nitelendiren Gürer, "Niğde'de 1 milyon ton patates üretiliyor ama patates işleme tesisi yok. Niğde-Nevşehir arasına bir cips fabrikası ya da işleme tesisi kurulabilir. Milli serveti elimizde çürütüyoruz." diye konuştu.

Patatesin hasat dönemi olduğunu anımsatan Gürer, üreticinin yaşadığı sorunlara ilişkin açıklamalarda da bulundu.

Ürünün hem yemeklik hem de sanayide kullanılan önemli bir endüstri maddesi olduğunu anlatan Gürer, 2003 yılında dikim alanı 1 milyon 950 bin dekar ve üretim miktarı 5,3 milyon ton olan patatesin, geçen yıl itibarıyla üretim alanının 1,4 milyon dekara, üretim miktarının ise 4 milyon 550 bin tona gerilediğini söyledi.