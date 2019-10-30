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Meclis'te yerli tescilli patates tanıtımı

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.10.2019 11:40 | Son Güncelleme

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer: - "Niğde'de 1 milyon ton patates üretiliyor ama patates işleme tesisi yok. Niğde-Nevşehir arasına bir cips fabrikası ya da işleme tesisi kurulabilir. Milli serveti elimizde çürütüyoruz"

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Niğde'de 1 milyon ton patates üretiliyor ama patates işleme tesisi yok. Niğde-Nevşehir arasına bir cips fabrikası ya da işleme tesisi kurulabilir. Milli serveti elimizde çürütüyoruz." dedi.

Gürer, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Niğde Patates Araştırma Enstitüsünün geliştirdiği tescilli yerli patatesleri keserek basın mensuplarına tanıttı.

İçleri renkli patateslerin, ilgi çekici olmaları dolayısıyla özellikle cips yapımında kullanılmasının öngörüldüğünü anlatan Gürer, bu tohumların denenerek 2021 yılından sonra ekimlerinin planlandığını da söyledi.

Patatesi "milli servet" olarak nitelendiren Gürer, "Niğde'de 1 milyon ton patates üretiliyor ama patates işleme tesisi yok. Niğde-Nevşehir arasına bir cips fabrikası ya da işleme tesisi kurulabilir. Milli serveti elimizde çürütüyoruz." diye konuştu.

Patatesin hasat dönemi olduğunu anımsatan Gürer, üreticinin yaşadığı sorunlara ilişkin açıklamalarda da bulundu.

Ürünün hem yemeklik hem de sanayide kullanılan önemli bir endüstri maddesi olduğunu anlatan Gürer, 2003 yılında dikim alanı 1 milyon 950 bin dekar ve üretim miktarı 5,3 milyon ton olan patatesin, geçen yıl itibarıyla üretim alanının 1,4 milyon dekara, üretim miktarının ise 4 milyon 550 bin tona gerilediğini söyledi.

Geçen yıl patates fiyatlarının yükseldiğini anımsatan Gürer, ürünün ekim alanının bu yıl yüzde 15 artış gösterdiğini ve 4,9 milyon ton üretim beklendiğini dile getirdi.

Patates üretiminde kullanılan tohumların ithal olduğunu vurgulayan Gürer, "Son 8 yılda ortalama 20 bin 810 ton patates tohumu ithal edilmiştir. En çok tohumluk Hollanda'dan olup, Almanya, Fransa, Belçika, Danimarka ve İngiltere'den de ithal etmekteyiz. İthal ürünlerin tohumlarından elde edilen ürünlerin bir kısmı sertifikalandırılıyor." ifadelerini kullandı.

Sanayide kullanılan patatesin sözleşmeli üretildiğine işaret eden Gürer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sözleşmeli üretimde, üreticiden kilosu 1 liradan alınırken, yemeklik üretimde maliyet 90 kuruş olduğu halde tüccar 50-60 kuruş civarında fiyat veriyor. Sonuçta da patates depolanıyor. Üretici ne yazık ki ürününü değerinden satamıyor. Depolara konulan patates çürümeye başlayacak. Çiftçilerimiz zor durumda. Yetkilileri üretici için çalışmaya, yüzde 15'i bulan depoda çürüme oranının yüzde 40'ı bulmaması için tedbir almaya davet ediyorum."

Ticaret Bakanlığının geçen yıl patates stoklanmasının önüne geçmek için depo kontrolleri yaptığını anımsatan Gürer, Bakanlığın bu yıl faaliyette bulunmadığını savundu.

Patates üreticisine ihracat teşviki sağlanmasını öneren Ömer Fethi Gürer, ayrıca aracısız satışın artırılması için büyük şehirlerde sokak aralarında ürünün satışına engel çıkarılmamasını istedi.

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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer yerli tescilli patates

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