Medeniyet Tasavvuru Okulu eğitime başladı

Projenin, öncelikli olarak İstanbul ve Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden gelen seçkin öğrencilerin katıldığı bir çeşit açık üniversite olduğunu ifade eden Bulut, şu bilgileri verdi:

"Bütün nitelikli beyinlere açık bir okul oluşturduk. Harvard Üniversitesinde uzun yıllar dekanlık yapan profesör Harry Lewis, 'Biz çok iyi eğitim veriyoruz bugün Harvard ve ABD'nin en iyi üniversitelerinde. Fakat bizim eğitimimizde ruh, irfan, hikmet yok. En iyi beyinleri toplayıp çok iyi müfredat uyguluyoruz. Fakat Harvard'ın arka sokağında bizim öğrencimiz bir insan ölüsü görse pek duyarlık göstermez.' diyor. Yani ruhsuz bir eğitim. Modern Batı medeniyetinin bu anlamda gelip insanlığı bıraktığı bir liman var. Bir şeyler eksik. Ruhsuz bir nesil yetişiyor. Biz İZÜ olarak şunu düşünüyoruz, hem dünyanın hem de kendi medeniyet coğrafyamızın gelecekte bu ülkeleri ileriye taşıyacak beyinlerinin maddi manevi ilimlerle çok iyi donatılması lazım."

Bulut, Medeniyet Tasavvuru Okulu ile hedeflerinin geçmişten geleceğe yürürken gençleri tarihi miras ve ilimle buluşturmak olduğunu anlattı.

Projenin Doğu-Batı düşünce temellerini, medeniyet birikimini esas alarak, felsefeden iktisada, sosyolojiden siyasete, tarihten psikolojiye kadar bütün alanları kapsadığını bildiren Bulut, "Öncelikle İslam medeniyetinin bin 500 yıllık birikiminin bütün yönleriyle tartışıldığı okul olacak bu. Üç yılın sonunda öğrencilerimize sertifika vereceğiz. Bu dersleri almış olmak öğrencilerimize iş ararken de herhangi bir ülkeye gittikleri zaman da büyük katkıları olacak." değerlendirmesinde bulundu.