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Medeniyet Tasavvuru Okulu eğitime başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2019 14:35 | Son Güncelleme

İZÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut: - "Hem dünyanın hem de kendi medeniyet coğrafyamızın gelecekte bu ülkeleri ileriye taşıyacak beyinlerinin maddi manevi ilimlerle çok iyi donatılması lazım" - Medeniyet Tasavvuru Okulu Direktörü Yusuf Kaplan: - "Önümüzü açacak, kaliteli, pergelin sabit ayağını bizim medeniyetimize basacak, hareketli ayağını bütün dünyaya, kültürlere, medeniyetlere açacak bir eğitim modeline ihtiyaç var" - "Bizim medeniyet dinamiklerimiz üzerinden geleceği şekillendirebilecek öncü bir kuşak yetiştirmek istiyoruz"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) İpekyolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi ile Ankara Düşünce ve Araştırma Merkezi (ADAM) iş birliğinde hazırlanan ve Üsküdar Belediyesinin desteklediği Medeniyet Tasavvuru Okulu (MTO) eğitimlerine başladı.

İZÜ Altunizade Yerleşkesi'nde gerçekleşen açılış programı sonrası İZÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut, "Medeniyetlerin Düşüşü ve Yükselişinin Dinamikleri" başlıklı ilk dersi verdi.

Rektör Bulut, sunumu öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, Medeniyet Tasavvuru Okulu'nun İZÜ İpekyolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi ve ADAM iş birliğinde hazırlanan önemli bir eğitim projesi olduğunu söyledi.

Bulut, büyük ülkenin büyük üniversiteye ihtiyacı olduğu düşüncesinden yola çıkarak önemli projeler geliştirdiklerini dile getirdi.

- "Bütün nitelikli beyinlere açık bir okul"

Projenin, öncelikli olarak İstanbul ve Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden gelen seçkin öğrencilerin katıldığı bir çeşit açık üniversite olduğunu ifade eden Bulut, şu bilgileri verdi:

"Bütün nitelikli beyinlere açık bir okul oluşturduk. Harvard Üniversitesinde uzun yıllar dekanlık yapan profesör Harry Lewis, 'Biz çok iyi eğitim veriyoruz bugün Harvard ve ABD'nin en iyi üniversitelerinde. Fakat bizim eğitimimizde ruh, irfan, hikmet yok. En iyi beyinleri toplayıp çok iyi müfredat uyguluyoruz. Fakat Harvard'ın arka sokağında bizim öğrencimiz bir insan ölüsü görse pek duyarlık göstermez.' diyor. Yani ruhsuz bir eğitim. Modern Batı medeniyetinin bu anlamda gelip insanlığı bıraktığı bir liman var. Bir şeyler eksik. Ruhsuz bir nesil yetişiyor. Biz İZÜ olarak şunu düşünüyoruz, hem dünyanın hem de kendi medeniyet coğrafyamızın gelecekte bu ülkeleri ileriye taşıyacak beyinlerinin maddi manevi ilimlerle çok iyi donatılması lazım."

Bulut, Medeniyet Tasavvuru Okulu ile hedeflerinin geçmişten geleceğe yürürken gençleri tarihi miras ve ilimle buluşturmak olduğunu anlattı.

Projenin Doğu-Batı düşünce temellerini, medeniyet birikimini esas alarak, felsefeden iktisada, sosyolojiden siyasete, tarihten psikolojiye kadar bütün alanları kapsadığını bildiren Bulut, "Öncelikle İslam medeniyetinin bin 500 yıllık birikiminin bütün yönleriyle tartışıldığı okul olacak bu. Üç yılın sonunda öğrencilerimize sertifika vereceğiz. Bu dersleri almış olmak öğrencilerimize iş ararken de herhangi bir ülkeye gittikleri zaman da büyük katkıları olacak." değerlendirmesinde bulundu.

- "Enderun, bütün dünyada taklitleri olan çok önemli bir proje"

İZÜ Medeniyet Araştırmaları Merkezi Koordinatörü ve MTO Direktörü Yusuf Kaplan ise İslam dünyasının yaşadığı ikinci büyük medeniyet krizini anlamak, anlamlandırmak ve aşmak için iyi yetişmiş bir öncü kuşağa ihtiyaç olduğunu söyledi.

Ülkenin, coğrafyanın ve insanlığın yükünü omuzlarında taşıyabilecek kalitede bir öncü kuşağı Osmanlı Devleti'nde Enderun'un yetiştirdiğini aktaran Kaplan, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim Enderun olarak geliştirdiğimiz model bütün dünyada benzerleri, taklitleri olan çok önemli bir proje. Eğer bu ülkenin önünü açmak istiyorsak, siyasette, iktisatta, entelektüel hayatta, kültür ve sanat hayatında ülkenin önünü açacak Gazalilerin, İbn Arabilerin, Yunus Emrelerin, Mevlanaların, Itrilerin, Sinanların izinden gidecek, onları yeniden üretecek öncü kuşakları yetiştirmemiz lazım. Bu eğitim sistemiyle gidemeyiz. Bu eğitim sistemiyle baş aşağı doğru gidiyoruz. Dolayısıyla bizim bir şey yapabilmemiz için kesinlikle önümüzü açacak, kaliteli, pergelin sabit ayağını bizim medeniyetimize basacak, hareketli ayağını bütün dünyaya, kültürlere, medeniyetlere açacak bir eğitim modeline ihtiyaç var."

Bu amaçla İZÜ'de bir başlangıç yapmaya çalıştıklarını ifade eden Kaplan, ADAM'la birlikte yaptıkları projeye rektör Bulut'un büyük destek verdiğini, ayrıca Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in de özel katkılar sunduğunu aktardı.

MTO'ya talebe seçimi sürecine de değinen Kaplan, yüzlerce mülakat yaptıklarını ve verilen kitapları okuyup makale yazacak öğrenciler seçtiklerini kaydetti.

Öğrencilerin yüzde 50'sinin master ve doktora yapanlardan oluştuğunu bildiren Kaplan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle parlak insanlar bir şekilde elinden tutulmaya ihtiyaç duyar. O insanların bulunup keşfedilmesi ve önlerinin açılması gerekiyor. Bizim yapmak istediğimiz şey ilk olarak bir fikriyat oluşturmak. Bütün alanlarda bir medeniyet tasavvuru fikrinin temellerini atmak. İlim, irfan, hikmet yolculuğu yaptırmak. İlim yolculuğu bilme yolculuğudur, bilme şevkidir. İrfan yolculuğu ise bulma yolculuğu, bulma coşkusudur. Hikmet yolcuğu da olma aşkıdır. Bizim medeniyet dinamiklerimiz üzerinden geleceği şekillendirebilecek, çağrısı çağını kuracak, öncü kuşak yetiştirmek istiyoruz."

Programın ilk iki yılı ders, bir yılı ise ihtisas olmak üzere üç yıllık olduğunu belirten Kaplan, müfredatta Türkiye'nin önde gelen ilim, fikir ve sanat insanlarının ders ve seminerler vereceğini kaydetti.

Medeniyet Tasavvuru Okulu'nda 2019-2020 akademik yılı birinci döneminde şu ders ve seminerler verilecek:

"Fütuhat-ı Medeniyye-Yusuf Kaplan

İslam Medeniyeti: Müzik, Mimari, Şiir-Savaş Barkçin

İslam İlimler Tasavvuru-Asım Cüneyd Köksal

Sanatın Hakikati, Hakikatin Sanatı-Enver Gülşen

Gelenekten Modernliğe Osmanlı-Bedri Gencer

İslam Düşüncesinin Yeniden İnşası-Ömer Türker

Müslüman Zihnin Yeniden İnşası-Mehmet Emin Köktaş

İslam Antropolojisi-Kadir Canatan

Bir Kimlik Arayışı-Saadettin Ökten"

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Anahtar Kelimeler:
Gazeteci-Yazar Yusuf Kaplan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) İZÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut Medeniyet Tasavvuru Okulu (MTO)

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