Medeniyetler Korosu şehit aileleri ve gaziler için sahne aldı

Hatay'da 3 semavi din ve 6 farklı mezhebe mensup insanlardan oluşan Antakya Medeniyetler Korosu'nun kadın üyeleri, şehit aileleri ve gazilere konser verdi.

Hatay Kültür Merkezi'ndeki konserde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla koronun kadın üyeleri sahneye çıktı.

Koro şefliğini Berna Özfırat'ın yaptığı konserde çeşitli türkü ve ilahiler seslendirildi.

Konsere şehit yakınları ve gazilerin yanı sıra Hatay Vali Yardımcısı Aydın Tetikoğlu, Hatay Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ali Sandıkçı da katıldı.

