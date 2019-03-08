HABER

Medeniyetler Korosu şehit aileleri ve gaziler için sahne aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 22:33 | Son Güncelleme

Medeniyetler Korosu şehit aileleri ve gaziler için sahne aldı

Hatay'da 3 semavi din ve 6 farklı mezhebe mensup insanlardan oluşan Antakya Medeniyetler Korosu'nun kadın üyeleri, şehit aileleri ve gazilere konser verdi.

Hatay Kültür Merkezi'ndeki konserde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla koronun kadın üyeleri sahneye çıktı.

Koro şefliğini Berna Özfırat'ın yaptığı konserde çeşitli türkü ve ilahiler seslendirildi.

Konsere şehit yakınları ve gazilerin yanı sıra Hatay Vali Yardımcısı Aydın Tetikoğlu, Hatay Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ali Sandıkçı da katıldı.

PARTNERHer evde bulunuyor! Bakın nasıl üretiliyormuşHer evde bulunuyor! Bakın nasıl üretiliyormuş
"Kahramanlarımız tek bir terörist bırakmayacak""Kahramanlarımız tek bir terörist bırakmayacak"
Kadınlar Günü yürüyüşü gerilimi! Polis müdahale ettiKadınlar Günü yürüyüşü gerilimi! Polis müdahale etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
8 Mart Dünya Kadınlar Günü Antakya Medeniyetler Korosu hatay

En Çok Okunan Haberler

Pompalı tüfek dehşeti! Oğlu için canını hiçe saydı

Pompalı tüfek dehşeti! Oğlu için canını hiçe saydı

Küfür iddiası Aydınus'u yaktı!

Küfür iddiası Aydınus'u yaktı!

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

Fenerbahçe'de kavga şoku

Fenerbahçe'de kavga şoku

Erdoğan: Bu trenden inenler bir daha bu trene binemez

Erdoğan: Bu trenden inenler bir daha bu trene binemez

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Yeni askerlik sistemi! Bakan Hulusi Akar açıkladı

Yeni askerlik sistemi! Bakan Hulusi Akar açıkladı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Akdeniz beşik gibi! Yine sallandı

Akdeniz beşik gibi! Yine sallandı

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Ankesörlü telefon' soruşturmasında flaş karar! 39 şüpheli tutuklandı

Dev operasyon! 39 şüpheli tutuklandı

Taksim'de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü yürüyüşü gerilimi!

Kadınlar Günü yürüyüşü gerilimi! Polis müdahale etti

Türkiye'den Belçika'nın skandal PKK kararına sert tepki

Skandal PKK kararına Türkiye'den sert tepki!

Samsun'da liselilerin kavgası kanlı bitti!

Liselilerin kavgası kanlı bitti!

İğrenç iddia ilçeyi ayağa kaldırmıştı! Meğer daha önce de...

İğrenç iddia ilçeyi ayağa kaldırmıştı! Meğer daha önce de...

Diyarbakır'da pompalı tüfek dehşeti! Oğlu için canını hiçe saydı

Pompalı tüfek dehşeti! Oğlu için canını hiçe saydı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.