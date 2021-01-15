MediaTek 5G pazarında tercih ediliyor

Mobil pazardaki rekabet hız kesmeden devam ediyor. Bu rekabette ön tarafta akıllı telefon üreticileri bulunurken, işin mutfak tarafında ise farklı isimler ter döküyor.

Halihazırda pazarda kendi yonga setini üreten firma sayısı hayli kısıtlı. Bu durumda devreye Qualcomm ve MediaTek gibi isimler giriyor. MediaTek şimdiye kadar Qualcomm’un gölgesinde bir görünüm çizmiş olsa da 2021 ile birlikte bu tablo değişmiş gibi görünüyor.

MediaTek Dimensity 800U orta sınıf 5G SoC’sini ağustos ayında tanıtmıştı. Avrupa ülkelerinde ve Çin’de birkaç 5G akıllı telefona güç veren bu yonga seti 2021'de daha çok gündeme gelmeye başladı. Bu yıl içerisinde duyurulan pek çok orta segment cihazın Dimensity 800U ile geldiği ortaya çıktı.

MediaTek ise yonga setinin mükemmel çok çekirdekli performans sunma yeteneğine sahip olduğu iddiasında bulundu. MediaTek ayrıca orta sınıf 5G akıllı telefonlara çift 5G SIM desteği getirerek bu yonga seti ile Hindistan’daki 5G sunumunu artırmak istediğini de söylemişti.

MEDİATEK'İN YONGA SETİ NELER VADEDİYOR?

Çip, 5G + 5G çift SIM ikili bekleme (DSDS), Yeni Radyo Üzerinden çift Ses (VoNR) ve 5G iki taşıyıcı birleştirme (2CC 5G-CA) destekliyor. MediaTek 5G UltraSave teknolojisi ile modemin çalışma modu ağ ortamına ve veri aktarım kalitesine göre yönetilerek mobil cihazların pil ömrünü uzatıyor.