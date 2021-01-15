HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. MediaTek 5G pazarında tercih ediliyor

MediaTek 5G pazarında tercih ediliyor

15.01.2021 13:50 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
MediaTek 5G pazarında tercih ediliyor

MediaTek özellikle Dimesity 800U ile büyük bir çıkış yakaladı. Orta segmentte 5G desteği sunan markalar MediaTek imzalı yongaları tercih etmeye başladı.

Mobil pazardaki rekabet hız kesmeden devam ediyor. Bu rekabette ön tarafta akıllı telefon üreticileri bulunurken, işin mutfak tarafında ise farklı isimler ter döküyor.

Halihazırda pazarda kendi yonga setini üreten firma sayısı hayli kısıtlı. Bu durumda devreye Qualcomm ve MediaTek gibi isimler giriyor. MediaTek şimdiye kadar Qualcomm’un gölgesinde bir görünüm çizmiş olsa da 2021 ile birlikte bu tablo değişmiş gibi görünüyor.

MediaTek Dimensity 800U orta sınıf 5G SoC’sini ağustos ayında tanıtmıştı. Avrupa ülkelerinde ve Çin’de birkaç 5G akıllı telefona güç veren bu yonga seti 2021'de daha çok gündeme gelmeye başladı. Bu yıl içerisinde duyurulan pek çok orta segment cihazın Dimensity 800U ile geldiği ortaya çıktı.

MediaTek ise yonga setinin mükemmel çok çekirdekli performans sunma yeteneğine sahip olduğu iddiasında bulundu. MediaTek ayrıca orta sınıf 5G akıllı telefonlara çift 5G SIM desteği getirerek bu yonga seti ile Hindistan’daki 5G sunumunu artırmak istediğini de söylemişti.

MEDİATEK'İN YONGA SETİ NELER VADEDİYOR?

Çip, 5G + 5G çift SIM ikili bekleme (DSDS), Yeni Radyo Üzerinden çift Ses (VoNR) ve 5G iki taşıyıcı birleştirme (2CC 5G-CA) destekliyor. MediaTek 5G UltraSave teknolojisi ile modemin çalışma modu ağ ortamına ve veri aktarım kalitesine göre yönetilerek mobil cihazların pil ömrünü uzatıyor.

Şirketin yeni yonga setinin Dimensity 700 serisine göre yüzde 11 daha hızlı CPU ve yüzde 28 daha hızlı GPU’ya sahip olduğunu söyleyebiliriz.

2.4GHz’de iki yüksek performanslı Arm Cortex-A76 çekirdeği ve altı 2GHz Arm Cortex-A55 çekirdeği ve Arm Mali-G57 GPU’ya sahip.

120Hz FHD + ekran desteği, gelişmiş görsel kalite için HDR10 + standardı ve çeşitli video türleri için HDR optimizasyonlu entegre, MediaTek MiraVision PQ motoru da bu yongada yer alıyor.

Apple iPhone 13 modellerinde stok sorunu çekmeyecek

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü isim Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in pozunu böyle ti'ye aldı! Ünlü isim Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in pozunu böyle ti'ye aldı!
HTC Desire 21 Pro 5G tanıtıldı! HTC Desire 21 Pro 5G tanıtıldı!
Keçi boynuzu pekmezinin faydaları nelerdir?Keçi boynuzu pekmezinin faydaları nelerdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan Bakan Koca'nın aşı davetine yanıt

Kılıçdaroğlu'ndan Bakan Koca'nın aşı davetine yanıt

Mucize Doktor'da sürpriz ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Mucize Doktor'da sürpriz ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

WhatsApp'tan yeni açıklama

WhatsApp'tan yeni açıklama

Erdoğan'a aşı yapan doktorun kim olduğu ortaya çıktı

Erdoğan'a aşı yapan doktorun kim olduğu ortaya çıktı

Yıldız futbolcunun 4 milyonluk arabası pert oldu

Yıldız futbolcunun 4 milyonluk arabası pert oldu

Bir anda yere yığıldı, gerçek sonradan ortaya çıktı

Bir anda yere yığıldı, gerçek sonradan ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Erdoğan: Sosyal medya şirketlerine boyun eğmeyeceğiz

Erdoğan: Sosyal medya şirketlerine boyun eğmeyeceğiz

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba kendini böyle savundu

Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba kendini böyle savundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram üzerinden ilk mesajını paylaştı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram üzerinden ilk mesajını paylaştı!

Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den ikinci tarihi başarı!

Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den ikinci tarihi başarı!

Diğer Haberler

Xiaomi ABD tarafından kara listeye alındı!

Xiaomi ABD tarafından kara listeye alındı!

Android Kovid-19 uygulamaları çöküyor

Android Kovid-19 uygulamaları çöküyor

Xiaomi Mi 11 Pro 80W kablosuz şarj ile gelebilir

Beklenen Xiaomi amirali için sürpriz iddia!

HTC Desire 21 Pro 5G tanıtıldı!

HTC Desire 21 Pro 5G tanıtıldı!

Koronavirüs akıllı telefonları da vurdu

Koronavirüs akıllı telefonları da vurdu! İşte şaşırtan sonuç

Apple yeni teknolojilerin eğitimini verecek

Apple yeni teknolojilerin eğitimini verecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.