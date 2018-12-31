HABER

MediaTek yonga setlerini satacak yer arıyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 31.12.2018 09:38 | Son Güncelleme

Çip sektörünün önemli isimlerinden biri olan olan MediaTek, hali hazırda üzerinde çalıştığı AI destekli üst segment yonga seti için önemli isimlerle fikir alışverişi yapıyor.

MediaTek yonga setlerini satacak yer arıyor

Akıllı telefon sektöründe üreticiler kadar parça tedarikçileri de önemli roller üstleniyor. Pazarın geneline bakıldığında kendi yonga setini üretebilen birkaç firma olduğunu görüyoruz. Sektörü az çok yakından takip edenlerin de bildiği üzere Apple, Huawei ve Samsung haricinde kendi yonga setini kullanan bir üretici mevcut değil. Son dönemde Xiaomi de bu alanda ilk adımlarını atmaya başladı. Fakat henüz ortada bahsetmeye değecek bir ilerleme söz konusu değil.

Üreticilerin büyük bir bölümü yonga seti konusunda Qualcomm ya da MediaTek gibi isimlerden destek alıyor. Söz konusu üst segment bir model ise genel olarak tercih Qualcomm’dan yana, orta segment ve uygun fiyatlı bir model ise de MediaTek’ten yana oluyor.

Fakat Tayvan merkezli üretici bu ön yargıyı yıkmak konusunda hayli ısrarcı. Zira yeni üretilen AI destekli üst segment MTK yonga setlerinin amiral gemisi modellerinde kullanılması için Apple, Samsung ve Xiaomi gibi isimlerle temasa geçildiği iddia ediliyor.

Bu markaların MediaTek’in Helio X30 yonga setini kullanması muhtemelen maliyetleri de düşürecektir. Fakat kullanıcıların da MTK yonga setlerine karşı bir ön yargıya sahip olduklarını unutmamak gerekiyor. Apple, Samsung ve Xiaomi’nin MTK teklifini reddetmesi durumunda Helio X30 üretiminin durabileceği konuşuluyor. Bekleyip göreceğiz.

KaraKomik Filmler için ilk fragman yayınlandı

Telefonunuz bozulursa yapmanız gereken tek şey!Telefonunuz bozulursa yapmanız gereken tek şey!
Merakla bekleniyordu... Flaş gelişmeler yaşanıyor!Merakla bekleniyordu... Flaş gelişmeler yaşanıyor!
'Elektronik çek'le çek sahtekarlığı bitecek'Elektronik çek'le çek sahtekarlığı bitecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mediatek teknoloji

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Beklenen oldu! Türkiye'de bir mağazası daha açıldı

Beklenen oldu! Türkiye'de bir mağazası daha açıldı

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Xiaomi Play rekorlar kitabına girdi!

Xiaomi Play rekorlar kitabına girdi!

iPhone'u geride bıraktı! İşte en çok satılan telefon

iPhone'u geride bıraktı! İşte en çok satılan telefon

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Essential Phone 2’nin ayak sesleri duyulmaya başladı

Heyecan yaratan gelişme! Flaş iddia...

Android Pie güncellemesi pili bitiriyor!

Şok! Android Pie pili bitiriyor...

Facebook’a olan tepki bitmek bilmiyor

Facebook’a olan tepki bitmek bilmiyor

iPhone için böbreğini sattı, hayatı karardı!

iPhone için böbreğini sattı, hayatı karardı!

Street of Rage 4 için ilk oynanış videosu!

Street of Rage 4 için ilk oynanış videosu!

iPhone XS Max patladı! Kullanıcı ölüyordu!

iPhone XS Max patladı! Kullanıcı ölüyordu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.