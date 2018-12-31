MediaTek yonga setlerini satacak yer arıyor

Akıllı telefon sektöründe üreticiler kadar parça tedarikçileri de önemli roller üstleniyor. Pazarın geneline bakıldığında kendi yonga setini üretebilen birkaç firma olduğunu görüyoruz. Sektörü az çok yakından takip edenlerin de bildiği üzere Apple, Huawei ve Samsung haricinde kendi yonga setini kullanan bir üretici mevcut değil. Son dönemde Xiaomi de bu alanda ilk adımlarını atmaya başladı. Fakat henüz ortada bahsetmeye değecek bir ilerleme söz konusu değil.

Üreticilerin büyük bir bölümü yonga seti konusunda Qualcomm ya da MediaTek gibi isimlerden destek alıyor. Söz konusu üst segment bir model ise genel olarak tercih Qualcomm’dan yana, orta segment ve uygun fiyatlı bir model ise de MediaTek’ten yana oluyor.

Fakat Tayvan merkezli üretici bu ön yargıyı yıkmak konusunda hayli ısrarcı. Zira yeni üretilen AI destekli üst segment MTK yonga setlerinin amiral gemisi modellerinde kullanılması için Apple, Samsung ve Xiaomi gibi isimlerle temasa geçildiği iddia ediliyor.

Bu markaların MediaTek’in Helio X30 yonga setini kullanması muhtemelen maliyetleri de düşürecektir. Fakat kullanıcıların da MTK yonga setlerine karşı bir ön yargıya sahip olduklarını unutmamak gerekiyor. Apple, Samsung ve Xiaomi’nin MTK teklifini reddetmesi durumunda Helio X30 üretiminin durabileceği konuşuluyor. Bekleyip göreceğiz.

KaraKomik Filmler için ilk fragman yayınlandı



