Medikal estetikte yeni bir enerji: Plazma ile kırışıklık tedavisi

Dermatolog Uzm. Dr. Deniz Koral, medikal estetikte yeni bir enerji olarak nitelendirilen plazma ile kırışıklık tedavisi hakkında oldukça aydınlatıcı bilgilerde bulundu.

Yüzümüzde özellikle kaz ayakları, kaş ortası, alın kulak önü ve dudaklarda barkod çizgileri dediğimiz ince kırışıklıklar ‘plazma’dan önce botoks, dolgu örümcek ağı gibi yöntemler ve fraksiyonel lazerler ile tedavi edilmeye çalışılmıştı.

İNCE KIRIŞIKLIKLARDA ÇOK İYİ SONUÇ

Sonuçta tek başlarına tam manasıyla bir çözüm oluşturamasalar da yine de alternatifsizlerdi. Ancak plazma enerjisi ile çalışan ilk cihaz Plexr son 10 yılda hem Avrupa’da hem de 4 yıldır ülkemizde ince kırışıklıklarda çok iyi sonuçları ile kendinden söz ettirmeyi başardı.

Neredeyse tek seansta elde edilen sonuçlar diğer yöntemlerle kombine edildiğinde ise sonuçlar hem daha uzun süre gitmekte hem de daha mükemmel görünmektedir.

1 AYDA İYİLEŞME

Plexr ile kırışıklık tedavisi lokal anestezik kremlerle yapılabilmekte, iş ve güç kaybı meydana getirmemektedir. yaklaşık 7 günde dökülen kabuklardan sonra ortaya çıkan pembemsi yeni deri ultravioleden likid fondötenli bir koruyucu ile korunursa 1 ay gibi bir sürede çok iyi bir iyileşme gözlenmektedir.