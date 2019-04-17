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Medikal estetikte yeni bir enerji: Plazma ile kırışıklık tedavisi

Uzm. Dr.Deniz Koral Uzm. Dr.Deniz Koral
ESTETİK HABERLERİ  | 17.04.2019 12:14 | Son Güncelleme

Maddenin 4. hali olan plazma enerjisini kullanarak cilt lezyonlarını tedavi edebilir. Estetik sorunlarımıza çare bulabiliriz. Derimize düşen yıldırım olarak da adlandırabileceğimiz plazma enerjisi çevre dokulara zarar vermediği için özellikle son yıllarda kendinden söz ettirmeye başladı

Medikal estetikte yeni bir enerji: Plazma ile kırışıklık tedavisi

Dermatolog Uzm. Dr. Deniz Koral, medikal estetikte yeni bir enerji olarak nitelendirilen plazma ile kırışıklık tedavisi hakkında oldukça aydınlatıcı bilgilerde bulundu.

Yüzümüzde özellikle kaz ayakları, kaş ortası, alın kulak önü ve dudaklarda barkod çizgileri dediğimiz ince kırışıklıklar ‘plazma’dan önce botoks, dolgu örümcek ağı gibi yöntemler ve fraksiyonel lazerler ile tedavi edilmeye çalışılmıştı.

İNCE KIRIŞIKLIKLARDA ÇOK İYİ SONUÇ

Sonuçta tek başlarına tam manasıyla bir çözüm oluşturamasalar da yine de alternatifsizlerdi. Ancak plazma enerjisi ile çalışan ilk cihaz Plexr son 10 yılda hem Avrupa’da hem de 4 yıldır ülkemizde ince kırışıklıklarda çok iyi sonuçları ile kendinden söz ettirmeyi başardı.

Neredeyse tek seansta elde edilen sonuçlar diğer yöntemlerle kombine edildiğinde ise sonuçlar hem daha uzun süre gitmekte hem de daha mükemmel görünmektedir.

1 AYDA İYİLEŞME

Plexr ile kırışıklık tedavisi lokal anestezik kremlerle yapılabilmekte, iş ve güç kaybı meydana getirmemektedir. yaklaşık 7 günde dökülen kabuklardan sonra ortaya çıkan pembemsi yeni deri ultravioleden likid fondötenli bir koruyucu ile korunursa 1 ay gibi bir sürede çok iyi bir iyileşme gözlenmektedir.

Rakiplerine oranla Plexr’in yan etki profilinin çok düşük olması nedeniyle yakın bir zamanda daha da popüler bir uygulama olarak adını sıkça duyacağız. Görebileceğimiz en sıkıcı yan etkisi UV’den iyi korunmazsa oluşan lekedir. Post inflamatuar pigmentasyon dediğimiz bu tabloda tedavi edilmezse bile 6-8 ay gibi bir sürede geçer. Lazerlerle kıyaslandığında sonuçları açısından oldukça tatmin edici olan Plexr kırışıklık tedavisi maliyet olarak ta lazerlerin çok altında yer alır.

HANGİ BÖLGELERDE TEDAVİ EDİLEBİLİYOR?

Dudakta barkod çizgileri, kulak önü kırışıklıkları boyun ve yüzdeki kırışıklıklar, doğum sonrası oluşan göbekteki kırışıklıklar da başarıyla tedavi edilebiliyor. Sonuçlar kırışıklık olan bölgenin kullanılmasına bağlı olarak 1-2 yıl gidebilir.

Uzm. Dr. Deniz Koral
Dermatolog

www.koralklinik.com
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Instagram: @koralklinik

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Medikal estetik Plazma ile kırışıklık tedavisi

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